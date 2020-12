Une médaille pour honorer un grand homme

TERREBONNE - «Vivre, c’est donner, et quand tu donnes, tu reçois.» Cette phrase, tel un leitmotiv, a guidé Derek Aucoin pendant de nombreuses années. C’est ainsi tout naturellement qu’on lui a décerné, mardi, la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec, en soulignant son implication sociale et ses grandes valeurs humaines.

«Je veux mettre ma médaille», a blagué l’ancien lanceur des Expos, en bon sportif, lors de la présentation officielle faite par le ministre Pierre Fitzgibbon, à titre de député de Terrebonne, en après-midi, dans une vidéoconférence réservée aux proches.

Cette médaille gravée au nom de Derek Aucoin et présentée dans un magnifique coffret ne se porte évidemment pas autour du cou. Sa grande particularité, c’est surtout qu’elle vise à honorer l’homme, bien au-delà de sa carrière au baseball. On rend hommage au citoyen, celui qui a donné sans compter à travers différentes causes.

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

Également connu comme animateur à la radio et analyste à la télévision, Aucoin a notamment dirigé de nombreux encans bénéfices au profit de divers organismes communautaires. Parmi ses nombreuses autres réalisations, il a transmis ses valeurs en enseignant le baseball aux enfants du Québec et d’ailleurs.

«Cette médaille de l’Assemblée nationale vous revient avec distinction, a ainsi déclaré M. Fitzgibbon. Avec cette reconnaissance, le nom de Derek Aucoin s’inscrit dorénavant parmi les citoyens ayant marqué l’histoire du Québec.»

Un exemple à suivre

C’est en matinée que la fameuse médaille a été livrée physiquement au domicile de la famille Aucoin, à Terrebonne. Isabelle Rochefort, l’épouse de Derek, en a alors profité pour livrer un touchant témoignage à l’endroit de son mari, qui est aux prises avec un cancer du cerveau depuis l’été 2019.

«C’est pleinement mérité, a-t-elle indiqué avec fierté. Il y a son implication sociale, mais il fait aussi beaucoup de choses que personne ne voit. C'est juste un exemple. Depuis qu’on se connaît, on a souvent payé la facture d’une famille qui était devant nous à la caisse dans un magasin à grande surface. Dans ce cas, c'est financier, mais il a toujours voulu aider de différentes manières. Donner, c’est sa vie, il ne l’a jamais fait dans le but d’être reconnu.»

«Cette médaille nous donne une autre opportunité de montrer à notre fils Dawson à quel point son père est extraordinaire, a également affirmé Isabelle avec émotion.

Derek a pavé un chemin à cet enfant-là et notre fils est identique à lui, montrant de la générosité et de la bonté.»

Chaque jour compte...

À propos de son état de santé, Derek Aucoin a encore une fois montré sa grandeur d’âme en émettant le souhait de réorienter ses pensées vers ceux qui vivent leur propre combat et en invitant ces gens à faire preuve de courage, d’indulgence et de résilience.

Isabelle Rochefort a résumé en prenant la peine de citer une phrase lue récemment dans le bureau de la Dre Louise Gagnon, du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) : «Ici, on ne compte pas les jours parce que chaque jour compte».

- Cette Médaille de l’Assemblée nationale s’ajoute à plusieurs honneurs faits à Derek Aucoin au fil des ans. Un terrain de baseball porte notamment son nom au parc Charbonneau, à Boisbriand, depuis 2009. Aucoin a aussi été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois, il y a un peu plus d’un an.