Une arme en moins chez les Buccaneers

Le porteur de ballon Ronald Jones II a subi une fracture de l’auriculaire nécessitant une opération et il pourrait manquer quelques matchs.

Selon le quotidien «Tampa Bay Times», le demi offensif devait passer sous le bistouri mardi afin que les spécialistes insèrent une vis dans l’os du doigt touché. La durée de son absence demeure indéterminée. Il s'est blessé durant le duel de dimanche contre les Vikings du Minnesota. Plus tôt cette saison, son coéquipier Chris Godwin s’était soumis à une intervention chirurgicale similaire et avait raté un affrontement.

Jones II a amassé 900 verges et six touchés en 180 courses depuis le début de la campagne. S’il ne peut participer à la rencontre face aux Falcons d’Atlanta le weekend prochain, la bande de Tom Brady devra compter principalement sur LeSean McCoy, Leonard Fournette et Ke’Shawn Vaughn dans le champ arrière.