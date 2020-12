Les joueurs des Red Wings en ont assez

Exclus des séries éliminatoires cet été, les Red Wings de Detroit n’ont joué depuis plus de neuf mois et les joueurs en ont assez d’attendre.

Pendant que plusieurs analystes avancent que la Ligue nationale de hockey (LNH) planche sur les préparatifs pour une saison d’une cinquantaine de matchs qui commencerait à la mi-janvier, plusieurs joueurs du club du Michigan, dont Dylan Larkin, ont repris l’entraînement depuis un moment.

«Absolument, c’est difficile. C’est difficile parce que nous sommes en congé depuis si longtemps, a lancé Larkin, lors d’une entrevue avec le quotidien The Detroit News publiée lundi. Nous avons été discrets. Mais il y a le désir et de nombreux joueurs sont de retour en ville. Ils patinent [au Little Caesars Arena] et ils sont prêts.»

Larkin espère qu’une entente entre la LNH et l’Association des joueurs sera bientôt finalisée, les négociations ayant jusqu’ici eu un impact important sur le moral des troupes.

«Ça fait longtemps et c’est un défi. Vous passez par des périodes de motivation, vous vous sentez bien et vous êtes excités. Puis, il a une date de reprise [possible] à la mi-octobre] et c’est repoussé : vous êtes furieux. C’est plus dur mentalement que physiquement.»

De l’espoir

Et cette soif de hockey est augmentée par les changements apportés par le directeur général Steve Yzerman au cours de la saison morte. L’ancienne vedette du club s’est notamment entendue avec les joueurs autonomes Bobby Ryan, Jon Merrill, Troy Stecher, Thomas Greiss et Vladislav Namestnikov.

Selon le capitaine, ces changements sont de bon augure pour la formation qui tentera désespérément de se qualifier pour les séries éliminatoires pour une première fois en cinq ans.

«Les transactions que nous avons faites, c’est excitant. La plupart des gars que nous avons ajoutés sont des gars talentueux qui peuvent bien jouer avec la rondelle. En tant que joueur qui aime faire ça aussi, ça aide. J'aime vraiment bien ça.»

Il a particulièrement aimé ce qu’il a vu de Ryan, qui a accepté un contrat d’une saison avec les Red Wings.

«Bobby Ryan est ici depuis un mois ou deux et il a l'air vraiment bien. Il est vraiment talentueux, il est en pleine forme en ce moment et je suis impatient de voir ce qu’il peut faire dans une saison complète. Beaucoup de gars ont l'air bien.»