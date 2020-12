Ilya Kovalchuk s’approche de la Russie

À chaque jour qui passe, l’attaquant Ilya Kovalchuk franchit un pas de plus vers un retour en Russie, lui qui demeure sans contrat dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le vétéran de 37 ans, qui a terminé la dernière saison chez les Capitals de Washington après des séjours avec les Kings de Los Angeles et le Canadien de Montréal, ne semble pas attirer quantité d’équipes sur le marché des joueurs autonomes. Au moment où les détails de la prochaine campagne demeurent à déterminer, le Russe fait partie des athlètes de renom encore disponibles dans le circuit Bettman.

Toutefois, Kovalchuk pourrait bien retourner dans son pays natal afin d’y compléter le calendrier régulier de la Ligue continentale. Le réseau Sportsnet a d’ailleurs évoqué cette possibilité qui reste cependant à confirmer. D’autres sources ont notamment parlé d’une embauche par l’Avangard d’Omsk, club dirigé par Bob Hartley. Ce dernier a eu l’occasion d’être l’entraîneur-chef du joueur d’avant chez les Thrashers d’Atlanta entre 2002-2003 et le début de la campagne 2007-2008.

L’an passé, Kovalchuk avait signé une entente d’un an et de 700 000 $ avec le Tricolore, à la suite du rachat de son contrat précédent. Il a inscrit 10 buts et 16 mentions d’aide pour 26 points en 46 parties.