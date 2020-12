Des objets volés appartenant à Wayne Gretzky retrouvés

Le Service de police de Brantford, en Ontario, a arrêté deux individus ayant volé des objets appartenant à Wayne Gretzky et qui se trouvaient dans la maison de son père, mardi.

En août dernier, des membres de la famille du meilleur pointeur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey ont contacté les autorités après avoir remarqué la disparition de plusieurs objets de collection.

Il s’agit de nombreux bâtons, de gants, de gilets et d’un trophée remis au meilleur joueur du circuit. Le tout a une valeur de plus de 500 000 $ US.

Dans une enquête qui impliquait également la police provinciale et la Gendarmerie royale, la police de Brantford a effectué cinq perquisitions dans des maisons de l’Ontario et de l’Alberta, ce qui a permis de récupérer les effets volés.

Les individus arrêtés sont un homme et une femme de 58 ans. Ils sont respectivement accusés de vol de plus de 5000 $ et de fraude de plus de 5000 $.

«Au nom de notre famille, je voudrais remercier le Service de police de Brantford, la police provinciale de l’Ontario et la Gendarmerie royale du Canada pour tout ce qu’ils ont fait concernant cette enquête», a déclaré Glen Gretzky, l’un des frères de Wayne, dans un communiqué.

L’enquête n’est toutefois pas terminée, car une autre personne est toujours recherchée dans cette affaire.

«Au cours de l'enquête, la police a découvert la preuve de l’implication d'un deuxième individu, sans lien avec l'enquête initiale, qui aurait commis une fraude impliquant des souvenirs de Gretzky», a indiqué la police de Brantford.