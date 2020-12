«On vise la coupe» - Nicolas Roy

Nicolas Roy est de retour à Vegas. Et il n’a pas peur de dire que les Golden Knights ont la coupe Stanley dans leur mire.

L’attaquant québécois s’entraîne présentement avec ses coéquipiers dans la ville du vice en attendant des nouvelles de la Ligue nationale de hockey pour le début de la prochaine saison. Selon les informations qui circulent, le coup d’envoi pourrait être donné à la mi-janvier.

«Les gars sont pas mal tous revenus dans la ville et on a recommencé à patiner, a mentionné l’ancien des Saguenéens de Chicoutimi, lundi, lors de l’émission Dave Morissette en direct. C’est le fun de voir que ça va sûrement commencer bientôt.»

«C’est différent parce qu’on s’entraîne en petits groupes à cause de la COVID-19. En groupes de six environ, on a des entraînements séparés.»

Il y a un sentiment du devoir inachevé chez les Golden Knights, qui se sont inclinés en cinq matchs devant les Stars de Dallas en finale de l’Ouest, l’été dernier.

«On a hâte que ça recommence, surtout qu’une grosse année nous attend à Vegas. On vise la coupe», a affirmé Roy.

