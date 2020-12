La section des Golden Knights et de l'Avalanche

Les experts hockey de TVA Sports se sont penchés sur les forces en présence dans une éventuelle section «Ouest», lundi soir, à Dave Morissette en direct.

Si quelques formations de cette section risquent d’être des prétendants au titre la saison prochaine, d’autres ont une bonne pente à remonter pour retrouver le seuil de la respectabilité.

Sharks de San Jose

Selon Éric Fichaud, Erik Karlsson sera particulièrement à surveiller la saison prochaine à San Jose. «Depuis deux ans, les blessures l’ont ralenti, mais les attentes sont élevées envers lui. Chez les Sharks, on accorde beaucoup trop de buts. Karlsson et Brent Burns sont des défenseurs offensifs à haut risque. C’est une situation qui devra être corrigée. Je m’attends à une saison difficile pour San Jose».

Golden Knights de Vegas

Alex Pietrangelo débarque à Vegas et cette équipe devrait de nouveau être une puissance de l’association Ouest lors de la prochaine campagne. Malgré les nombreuses rumeurs de transactions qui circulent dans l’entourage des Golden Knights, Michel Bergeron croit que cette équipe pourrait faire un bon bout de chemin. «Vegas a tout intérêt à garder son équipe intacte. Cette formation peut jouer aussi bien offensivement que défensivement. Ma prédiction c’est que Vegas va se retrouver en finale de la coupe Stanley cette année».

Blues de Saint-Louis

La grande question à Saint-Louis est de savoir si le gardien Jordan Binnington retrouvera sa confiance de la saison 2018-2019. Notre analyste Louis Jean croit que oui. «Je suis convaincu que la pause va lui avoir fait du bien. Il va reprendre confiance». Louis Jean s’inquiète toutefois de la perte d’Alex Pietrangelo, qui était le capitaine des Blues, et des blessures à Vladimir Tarasenko. «Je suis préoccupé pour Tarasenko. Il a été le meilleur buteur des Blues au cours des dernières années. Je me demande si la chimie sera encore là à Saint-Louis».

Kings de Los Angeles

Malgré les déclarations de l’entraîneur-chef Todd McLellan, qui affirme que la période de reconstruction de son équipe tire à sa fin, Éric Fichaud croit que la saison sera difficile à Los Angeles. «Je pense que la fenêtre est fermée pour les Kings. Le processus de reconstruction est moins avancé que l’entraîneur pense. Si on compare aux autres équipes de la section, les Kings ne font certainement pas partie de l’élite».

Avalanche du Colorado

Selon Michel Bergeron, Nathan MacKinnon sera probablement encore un candidat au titre de joueur le plus utile dans la LNH. «À toutes les fois que tu as le meilleur joueur de la Ligue nationale dans ton équipe, tu es assuré d’avoir une bonne saison, et Colorado aura une bonne saison». Notre analyste soutient que l’Avalanche a tous les atouts pour exceller sauf peut-être devant le filet.

Stars de Dallas

Rick Bowness a mérité ses gallons au cours des dernières séries éliminatoires en menant les Stars à la finale de la coupe Stanley. Il sera intéressant de voir si cette formation, menée par les surprenantes performances d’Anton Khudobin, pourra reprendre là où elle a laissé à la fin de la dernière saison. Louis Jean voit cependant plusieurs points d’interrogation chez les Stars. «J’ai hâte de voir à quel point le duo de Klingberg et Heiskanen à la ligne bleue, va pouvoir générer de l’attaque en l’absence de Tyler Seguin qui sera absent pour une longue période. Ça demeure une très bonne équipe».

Ducks d’Anaheim

À l’instar des autres formations californiennes, la saison risque d’être difficile à Anaheim. Selon Éric Fichaud, les Ducks devront un jour ou l’autre considérer couper les ponts avec Ryan Getzlaf. «Je sais qu’il est là depuis longtemps, qu’il a gagné une coupe Stanley, qu’il est le capitaine, mais si on veut passer à une autre étape et qu’on veut laisser de la place aux jeunes, on doit laisser partir Getzlaf».

Coyotes de l’Arizona

Est-ce que cette année sera la bonne pour les Coyotes? La formation dirigée par Rick Tocchet a atteint les séries la saison dernière, mais selon Michel Bergeron, ce sera difficile de répéter cette saison. «C’est une équipe jeune, qui ne va nulle part, constamment en reconstruction. Les gens n’aiment pas le hockey en Arizona».

Prédictions des experts

Éric Fichaud

Meilleur gardien : John Gibson, Ducks d’Anaheim

Meilleure défensive : Avalanche du Colorado

Meilleure attaque : Avalanche du Colorado

Louis Jean

Meilleur gardien : Jordan Binnington, Blues de Saint-Louis

Meilleure défensive : Avalanche du Colorado

Meilleure attaque : Avalanche du Colorado

Michel Bergeron

Meilleur gardien : Robin Lehner, Golden Knights de Vegas

Meilleure défensive : Golden Knights de Vegas

Meilleure attaque : Avalanche du Colorado