D.J. LeMahieu veut faire pas mal monter les enchères

Si les Yankees de New York ne se montrent pas à la hauteur de ses exigences salariales, le joueur de deuxième but D.J. LeMahieu n’hésitera pas à écouter les offres des autres équipes.

C’est du moins ce que le site The Athletic a rapporté, lundi. Le quotidien «USA Today» avait indiqué samedi qu’un fossé de plus 25 millions $ séparait les deux clans, puisque l’athlète souhaiterait une entente de 100 millions $ pour cinq saisons.

Le directeur général Brian Cashman a toutefois indiqué au cours de la fin de semaine qu’il souhaitait ardemment conserver les services du vétéran de 32 ans et que l’intérêt était réciproque.

«Nous essayons de le garder ici, a-t-il dit récemment, selon le site officiel du baseball majeur. Il aime jouer à New York, il aime jouer pour les Yankees et ses partisans, et il aime clairement ses coéquipiers. Il y a plusieurs choses en notre faveur, mais ultimement, tout dépend de l’opportunité financière que nous offrons, comparativement à celles que d’autres proposent.»

LeMahieu a affiché la meilleure moyenne au bâton des ligues majeures en 2020, à ,364. Il a claqué 10 circuits et croisé le marbre 41 fois pour les Bombardiers du Bronx.