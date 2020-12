Pierre Lacroix, le pionnier

L’ancien directeur général des Nordiques et de l’Avalanche Pierre Lacroix, qui est décédé dimanche à 72 ans, a aussi été un pionnier au Québec en tant qu’agent de joueurs dans les années 1970.

Son premier client a été Robert Sauvé, qui a connu une belle carrière dans la LNH à titre de gardien de but. Et son deuxième client, c’était un certain Mike Bossy.

Bossy, qui est devenu l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du hockey par la suite, n’avait que 18 ans et évoluait encore dans les rangs juniors lorsque Lacroix est devenu son agent.

«Lui, il en avait juste 27 à l'époque et je crois que c'était le premier agent québécois à prendre place dans la Ligue nationale, a expliqué l’ancienne gloire des Islanders, à LCN. Moi, je voulais quelqu'un qui s'occupe de mes affaires, quelqu'un de prêt. Pierre restait à Laval et travaillait à Laval. Il avait même un autre emploi pendant qu'il était agent pour moi!»

«J'ai vu que c'était quelqu'un qui fonçait droit devant lui, a ajouté Bossy. Quand Pierre avait une idée dans la tête, il ne l'avait pas dans les pieds, comme on dit. C'est quelqu'un qui était très convaincant. J'ai assisté à tous les meetings qu'on a eus dans les négociations de mes contrats et puis quand Pierre avait un point à faire valoir, il y allait à fond.»

À l’évidence, le décès de Lacroix des suites de complications liées à la COVID affecte Bossy, qui perd un ami, voire presque un membre de sa famille.

«On était très proches, a-t-il avoué. Étant donné que j'étais seulement son deuxième client, c'était une relation étroite qu'on avait. On restait pas loin l'un de l'autre et Pierre venait à tous mes matchs dans la LHJMQ. On avait sept ou huit ans de différence en âge et c'était quasiment un membre de la famille après un certain temps.»

