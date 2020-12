Un héritage qui dépasse les frontières du hockey

Des personnalités de plusieurs domaines différents ont réagi, dimanche, au décès de l’ancien directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado, Pierre Lacroix.

Voyez le reportage de Stéphane Turcot à ce sujet en vidéo principale.

Voici quelques messages publiés sur Twitter en l’honneur de l’homme de 72 ans, décédé à Las Vegas de la COVID-19.

«Triste nouvelle qu’est l’annonce du décès de monsieur Pierre Lacroix. Il aura marqué toute une génération de partisans de la LNH [Ligue nationale de hockey]. Mes condoléances à la famille. Restons prudents» – Guillaume Latendresse

«Repose en paix Pierre Lacroix. Un vrai gentilhomme, bâtisseur d’équipe et de culture, et gagnant» – Ted Leonsis, propriétaire des Capitals de Washington

«Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’ancien DG des Nordiques et de l’Avalanche, Pierre Lacroix. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Pierre, ainsi qu’à l’organisation de l’Avalanche. Pierre était un grand homme de hockey respecté de tous» – Le Canadien de Montréal

«À la suite du décès de mon meilleur ami Pierre Lacroix, je désire offrir mes condoléances les plus sincères à son épouse Colombe, ses enfants Martin et Éric ainsi qu’à tous les membres de la famille. Quelle triste nouvelle» – Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)

«Je dois une grande partie de ma carrière à Pierre Lacroix. De me repêcher et de donner à petit garçon de l’Indiana une chance de jouer dans la LNH. Une nouvelle absolument dévastatrice. Repose en paix, Monsieur. Vous avez toujours donné l'exemple et c'était facile à suivre» - John-Michael Liles

«Pendant mes années à Vegas, mes deux amis les plus proches et mes mentors étaient René Angelil et Pierre Lacroix, qui eux, étaient vraiment meilleurs amis l’un avec l’autre. Mon dernier [échange] de messages textes avec Pierre était pour voir si j’allais bien durant [la pandémie de] COVID-19, même si c’était lui qui était beaucoup plus vulnérable et à risque. Ça, c’est Pierre Lacroix. Penser toujours aux autres. Mes pensées sont avec Coco [NDLR : l’épouse de Lacroix, Colombe] et toute la famille» – Mitch Garber, homme d’affaires montréalais

«Je ne connaissais pas Pierre Lacroix très bien, mais j’étais très triste de voir les nouvelles aujourd’hui. Il a été une part très importante de l’histoire du sport à Denver et un homme bon» - George Karl, ancien entraîneur des Nuggets de Denver

Pierre Lacroix: la ligne du temps

1948 – Naissance de Pierre Lacroix le 3 août 1948 à Montréal.

1973 – Lacroix représente un premier joueur, soit le gardien Robert Sauvé, du National de Laval, équipe de hockey junior québécois qu’il dirige pour seulement 14 matchs lors de la saison 1973-1974.

19 février 1984 – Lacroix devient officiellement l’agent de Patrick Roy par l’entremise de sa firme Jandec, fondée en 1978.

24 mai 1994 – Lacroix remplace Pierre Pagé à titre de directeur général de l’Avalanche du Colorado.

Mai 1995 – Les Nordiques de Québec changent de main et déménagent à Denver, où ils deviennent l’Avalanche du Colorado.

6 décembre 1995 – Lacroix fait l’acquisition de Patrick Roy en compagnie de Mike Keane, du Canadien de Montréal, en retour d’Andrei Kovalenko, de Martin Rucinsky et de Jocelyn Thibault.

10 juin 1996 – L’Avalanche remporte la coupe Stanley en venant à bout des Panthers de la Floride en quatre parties en finale.

6 mars 2000 – Lacroix obtient le défenseur québécois Raymond Bourque en compagnie de Dave Andreychuk des Bruins de Boston, en retour de Martin Grenier, de Samuel Pahlsson, de Brian Rolston et d’un choix de premier tour en 2000 (Martin Samuelsson).

9 juin 2001 – L’Avalanche défait les Devils du New Jersey en sept parties pour remporter une deuxième coupe Stanley dans son histoire.

12 mai 2006 – Lacroix démissionne au lendemain de l’élimination de l’équipe en quatre parties face aux Ducks d’Anaheim au deuxième tour. Il demeure président jusqu’en 2013, puis conseiller jusqu’à sa mort.

13 décembre 2020 – Décès de Pierre Lacroix des suites de la COVID-19 à Las Vegas.