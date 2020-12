La reconstruction des Kings de Los Angeles serait terminée, selon l’entraîneur-chef Todd McLellan.

C’est ce que le pilote de 53 ans a indiqué au quotidien «Los Angeles Times», samedi.

«Les joueurs qui sont de retour cette saison, ils seront nos joueurs à long terme, a affirmé McLellan, dont les propos ont été traduits par le lnh.com. J'ai écouté Rob Blake [le directeur général des Kings] parler avec chacun d'entre eux et leur dire : "Écoute, nous avons pas mal fini la phase initiale de la reconstruction." Nous avons échangé quelques joueurs et acquis d'autres joueurs. Le temps est venu de redresser la barre.»

Lors de la dernière saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), la formation californienne n’a amassé que 29 victoires et a pris le 14e rang dans l’Association Ouest. De plus, les Kings ne sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires lors des six dernières campagnes.

Des acquisitions importantes

Pendant la dernière saison morte, Los Angeles a choisi le joueur de centre Quinton Byfield avec le deuxième choix au total du dernier repêchage. Blake a également fait des transactions avec les Blackhawks de Chicago et les Rangers de New York, afin d’obtenir le défenseur Olli Maatta et l’attaquant Lias Andersson.

«Ça montre que nous tentons d'améliorer notre équipe et que nous tentons de monter la pente plutôt que d'attendre. Voulons-nous aller de l'avant et développer notre programme afin de grimper au classement? Bien sûr», a exprimé McLellan.

«L'ajout de Byfield et Lias Andersson à notre bassin d'espoirs, c'est plutôt excitant, a-t-il ajouté. Cela dit, il y a de nombreux jeunes espoirs qui ont un an de plus, ils sont plus forts et plus affamés et ils vont se battre pour un poste, aussi.»

Inactifs depuis le 12 mars dernier, les Kings seront prêts pour la saison 2020-2021, selon McLellan.

«Nous serons dans une bonne position, nous n'aurons pas d'excuses, a-t-il clamé. Et nous serons aussi prêts que possible. Est-ce que ça nous mènera à des victoires? Nous l'espérons, certainement. Mais nous devons relever le défi.»