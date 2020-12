Omnium féminin des États-Unis : Henderson évite le couperet de peu

La Canadienne Brooke M. Henderson n’a pas connu plus de succès sur le parcours Cypress Creek, vendredi, à l’Omnium de golf féminin des États-Unis, où elle a enregistré une deuxième ronde de 73 (+2). Sa prestation lui a tout juste permis de se qualifier pour les rondes finales à Houston, au Texas.

Après avoir signé une carte de 72 (+1) jeudi sur le parcours Jackrabbit, l’Ontarienne de 23 ans espérait faire mieux sur le Cypress Creek. Ce ne fut malheureusement pas le cas.

Henderson a eu du mal à dompter le parcours, commettant notamment quatre bogueys à ses cinq derniers trous. Elle en a enregistré un total de cinq au cours de la journée. Ses trois oiselets lui ont permis de limiter les dégâts.

Avec un cumulatif de 145 (+3), Henderson pointe au 47e rang, à 10 coups du sommet. Ce dernier est occupé par Hinako Shibuno, qui a complété la deuxième ronde avec un pointage de 67 (-4). La Japonaise a réussi six oiselets et commis deux bogueys sur le Jackrabbit, ce qui lui a permis de passer du deuxième au premier échelon. Avec un total de 135 (-7), elle possède trois coups d’avance sur sa plus proche rivale, la Suédoise Linn Grant. Pour une deuxième journée consécutive, la golfeuse amateure européenne a bouclé le parcours en 69 coups, pour ainsi porter son cumulatif à 138 (-4).

Papp surprend

Une autre amateure est impliquée dans la course au sommet à Houston. Il s’agit de l’Américaine Kaitlyn Papp, qui pointe au troisième rang à quatre coups de la meneuse. Papp a retranché trois coups à la normale de 71 vendredi grâce à une performance ponctuée de cinq oiselets et deux bogueys.

Elle se retrouve à égalité avec ses compatriotes Megan Khang et Amy Oslon. Première à l’issue de la ronde initiale, où elle a notamment réussi un trou d’un coup, Oslon a enchainé avec une deuxième sortie de 72 (+1). Un double boguey au 16e fanion a fait perdre beaucoup de terrain à l’Américaine.

Seule autre Canadienne en action à l’Omnium de golf féminin des États-Unis, Alena Sharp n’a pas réussi à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine. En jouant la normale de 71 vendredi, l’Ontarienne n’a pas été en mesure de remonter suffisamment au classement. Elle a conclu son parcours au 67e rang, avec un dossier de 146 (+4).