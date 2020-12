GP d'Abou Dhabi: les Mercedes devant

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi, 17e et dernière manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Yas Marina (5,554 km).

Au crépuscule, dans les conditions des qualifications samedi et de la course dimanche (à 17h00 locales/14h00 françaises/13h00 GMT), Bottas a signé un chrono de 1 min 36 sec 276/1000.

Il devance son équipier britannique Lewis Hamilton, de retour après avoir contracté le Covid-19 et manqué une course, de 203/1000 et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le plus rapide des essais libres 1, de 770/1000.

L'écart entre eux et le reste de la grille (pointé à 1 sec ou plus du premier) n'est toutefois pas entièrement révélateur. Entre de petites erreurs de pilotage et le trafic à négocier, Bottas, Hamilton et Verstappen n'ont pas réalisé de temps représentatif sur des pneus tendres, les plus rapides sur un tour.

Hormis le top 3, seul le Mexicain Sergio Pérez (7e à 1 sec 230/1000) a enregistré son chrono sur des gommes medium.

Une fois de plus, le milieu de tableau est très dense, avec 3/1000 seulement séparant le 6e, le Français Esteban Ocon, du 9e, son équipier australien chez Renault Daniel Ricciardo.

La séance a été interrompue par un drapeau rouge à près de 15 minutes du terme quand Kimi Räikkönen a arrêté en piste son Alfa Romeo en flammes sous son capot moteur. Fidèle à son surnom d'"Iceman" (l'homme de glace), le Finlandais en a supervisé l'extinction sans trembler.

Outre ses mécaniciens, ceux de Williams auront du travail dans la soirée, après un apparent problème de batterie sur la monoplace du Britannique George Russell, suppléant d'Hamilton la semaine passée à Bahreïn.

A noter enfin qu'après le Portugal et Bahreïn, les équipes ont testé d'autres pneus, élaborés pour la saison prochaine, auxquels les pilotes ont reproché jusqu'ici leur manque d'adhérence et leur lenteur.

Les essais libres 3 sont programmés à 14h00 (11h00/10h00) samedi.

Magnussen et Pérez derniers sur la grille du GP d'Abou Dhabi

Le Danois Kevin Magnussen (Haas) et le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) prendront dimanche le départ du Grand Prix d'Abou Dhabi de F1 aux dernières places sur la grille, ont annoncé les commissaires vendredi.

Il s'agit de sanctions forfaitaires pour avoir changé des éléments de leur groupe moteur au-delà du nombre autorisé par monoplace et par saison.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), responsable d'un accrochage au départ du GP de Sakhir à Bahreïn la semaine dernière, avait déjà écopé de trois places de pénalité sur cette même grille.

Programmé à 17h10 locales (14h10/13h10 GMT), le GP d'Abou Dhabi est la 17e et dernière manche de la saison 2020, qui a consacré le Britannique Lewis Hamilton chez les pilotes et son écurie Mercedes chez les constructeurs.

2e séance d'essais libres:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:36.276 (28 tours) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:36.479 (30) Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:37.046 (30) Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:37.263 (33) Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:37.438 (29) Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:37.505 (30) Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:37.506 (35) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:37.508 (31) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:37.508 (29) Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:37.560 (29) Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1:37.596 (32) Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:37.616 (31) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:37.900 (32) Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:38.068 (28) Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:38.198 (32) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:38.504 (35) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:38.564 (31) George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:38.817 (24) Pietro Fittipaldi (BRA/Haas-Ferrari) 1:39.027 (25) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:39.132 (31)

1re séance d'essais libres: