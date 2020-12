Coupe MLS : le moment fort des trois dernières finales

La finale de la Coupe MLS, qui aura lieu samedi soir alors que les Sounders de Seattle visiteront le Crew à Columbus, sera la quatrième à être présentée à TVA Sports.

Ces finales sont rarement ennuyeuses : en fait, les éliminatoires de la Coupe MLS, année après année, offrent toujours un peu de drame, des gestes spectaculaires et des moments mémorables.

L’affrontement de samedi, dont la diffusion débutera avec un avant-match dès 19h30, ne fera sans doute pas exception.

En attendant, voici trois moments marquants des trois dernières grandes finales de la Coupe MLS.

Altidore libère Toronto

Personne ne l’aime à Montréal, mais il faut reconnaître (en se pinçant le nez) que l’attaquant du Toronto FC Jozy Altidore a su, au fil des années, faire la différence à plusieurs reprises dans les moments importants. Sa contribution à la finale de 2017, contre les Sounders, est peut-être sa plus significative. Alors que le match était particulièrement serré, dans le froid glacial ontarien de décembre, Jozy s’est levé, à la 67e minute, pour essentiellement trancher le débat. Le milieu de terrain Victor Vazquez a ajouté un but à la 94e minute, mais tout le monde se survient surtout du geste décisif de l’international américain.

Cette victoire venait couronner les efforts et les investissements effectués dans les deux années précédentes par la formation torontoise qui, jusqu’en 2015, était surtout une risée en MLS. À ce jour, le TFC demeure une force en MLS. Que ça nous plaise ou non...

Atlanta triomphe devant 73 000 partisans

La finale de 2018 fut un autre grand cru, alors que les Timbers de Portland avaient toute une commande devant eux, devant se mesurer au puissant Atlanta United devant 73 000 fous furieux entassés au Mercedes-Benz Stadium.

Pour Atlanta, c’était seulement une deuxième saison en MLS. Mené par l’entraîneur «Tata» Martino, ce groupe formidablement bien assemblé avait tout arraché sur son passage durant la saison régulière, lors de laquelle Josef Martinez a établi un nouveau record de buts (battu l’année suivante) avec 31 réussites en 34 matchs.

Cette attaque dévastatrice s’est mise au travail lors de la grande finale et c’est l’incontournable Martinez qui a débloqué le tout avec un but en fin de première demie. En fait, le gros jeu vient surtout du vétéran défenseur central Michael Parkhurst, qui a ouvert la défense de Portland avec un tacle brillant à l’endroit de l’attaquant Jeremy Ebobisse. Martinez n’a eu qu’à collecter la balle derrière la défense des Timbers et dès lors, le gardien Jeff Attinella n’était qu’un obstacle à contourner. Brillant.

Rodriguez enterre le TFC

Pour une troisième fois en quatre ans, les Sounders et le Toronto FC avaient rendez-vous en finale de la Coupe MLS, l’an dernier, sauf que cette fois, le duel allait avoir lieu à Seattle.

Devant plus de 69 000 spectateurs, les Sounders ont mis du temps à se mettre en marche, laissant l’initiative du jeu au TFC en première demie. Seattle a cependant haussé le rythme lors du deuxième engagement avant de voir Kelvin Leerdam lui donner les devants 1-0 à la 57e minute.

C’est toutefois une vingtaine de minutes plus tard que le coup de grâce a été donné, alors que Victor Rodriguez, entré comme remplaçant, est allé loger une fort jolie frappe de l’extérieur de la surface à la gauche du gardien du TFC, Quentin Westberg.

Ce but allait couper les jambes du TFC et les partisans des Sounders l’ont su immédiatement. Il n’y a qu’à entendre leurs cris quand le ballon a touché les cordages.

C'est donc un rendez-vous, demain soir, à TVA Sports et sur TVA Sports direct!