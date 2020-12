Un avertissement pour les joueurs des Rangers

Les Rangers de New York sont prêts à toute éventualité à propos de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) et le président John Davidson s’attend à ce que les joueurs du club le soient tout autant.

Au moment où les dernières informations laissent présager une saison d’une cinquantaine de matchs s’amorçant à la mi-janvier, Davidson estime qu’il est du devoir des joueurs d’être au sommet de leur forme lorsque les camps d’entraînement commenceront.

«Il y a tellement d'inconnu, nous ne savons pas exactement quand le camp s’entamera. Nous pourrions recevoir un appel à tout moment pour nous alerter, a dit Davidson dans une entrevue au quotidien "New York Post", récemment. Mais ça va être vraiment intéressant. Ce sera un camp court, nous ne savons pas exactement combien de temps et nous ne savons pas combien de matchs préparatoires nous jouerons, s’il y en a.»

«Il incombe donc à chaque joueur de notre organisation de se présenter dans la meilleure forme possible et d'être prêt à participer et à faire bonne impression dès le premier jour. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas moyen de contourner cela.»

Les joueurs convergent déjà vers leur marché respectif de la LNH et les représentants des Rangers ne font pas exception. Seul Artemi Panarin n’est pas de retour aux États-Unis parmi les joueurs européens de l’équipe.

«Nous avons besoin d’un plan A et ensuite, d’un plan B et d’un plan C, a expliqué Davidson. C’est comme ça que ça se passe. Quand nous allons recevoir l’appel, nous allons être prêts. Tout le monde est très excité. La direction l’est. Les joueurs aussi. Tous les entraîneurs sont très impatients.»

Pas de risque

Davidson est également revenu sur la décision du club de ne pas permettre à Alexis Lafrenière (Canada) et Kaapo Kakko (Finlande) de participer au Championnat du monde de hockey junior.

Le président a indiqué que la décision avait été prise d’un commun accord avec les deux joueurs, qui souhaitent se concentrer sur la saison à venir.

«C'était assez simple : nous espérons jouer en janvier et nous ne pouvons tout simplement pas prendre le risque de nous blesser. C’est tout.»

«J'adore le Mondial junior. C'est un tournoi fantastique. Ils y ont tous deux joué auparavant. Mais nous en avons discuté et le moment n'est pas propice. Ces deux jeunes hommes sont très importants pour la croissance de notre équipe.»