Hendrix Lapierre ne jouera pas au Mondial junior

L’entraîneur-chef d’Équipe Canada junior, André Tourigny, et ses adjoints ont retranché sept joueurs au camp d’entraînement, jeudi, incluant le Québécois Hendrix Lapierre.

Les attaquants Shane Wright, Adam Beckham, Cole Schwindt et Tyson Foerster, ainsi que les gardiens Brett Brochu et Tristan Lennox, ont également subi le couperet.

À en juger par les commentaires de Lapierre, repêché par les Capitals de Washington lors du plus récent encan amateur de la Ligue nationale de hockey, son départ n’est guère surprenant. En entrevue au «Journal de Québec», mercredi, il avait mentionné ne pas avoir aimé sa performance aux deux duels intraéquipe de la formation nationale.

«Je n’ai pas joué comme je voulais. Je suis venu ici avec l’objectif de prouver que je suis un joueur qui peut faire n’importe quoi sur la patinoire et jouer plusieurs rôles. Lors de mes deux premiers matchs, je n’ai pas gagné mes mises au jeu et je n’ai pas été super bon dans mes 1 contre 1. Je pense que j’ai encore du travail à faire et la quarantaine m’a permis de réfléchir à ça. Je suis revenu avec l’idée de donner mon 100 % et de faire tout en mon pouvoir pour faire ma place avec l’équipe.»

Un match intraéquipe est prévu en soirée et d’autres coupes seront annoncées ultérieurement.