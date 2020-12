Un espoir des Blue Jackets en belle progression

Blanchi en cinq parties pendant les séries éliminatoires cet été, l’attaquant des Blue Jackets de Columbus Emil Bemstrom a rebâti sa confiance avec un séjour avec le HIFK d’Helsinki, en Finlande.

Le Suédois de 21 ans a très bien fait en Europe, totalisant huit buts et 17 points en 16 matchs dans la SM-liiga.

«Je suis simplement heureux d’avoir eu l’opportunité de jouer au hockey, a dit Bemstrom, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey [LNH]. J’ai eu l’impression que je n’ai pas joué à la hauteur de mon potentiel et je voulais simplement reprendre l’action rapidement. J’y ai joué pendant deux mois et ç’a été un super moment.»

Bemstrom sait d’ailleurs qu’on s’améliore avec le travail et l’entraînement. Ainsi, il refuse de se satisfaire de son rendement offensif en Finlande. Il a ciblé des aspects où il pouvait toujours s’améliorer, dont quelques-uns auxquels il s’est attardé cet automne.

«Je crois que j’en ai plus à donner. Je sens que je pourrais faire un peu plus. Il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler, même si ça s’est bien passé. Ça aurait pu être mieux. Un élément évident est d’être fort près de la rondelle. J'y ai travaillé tous les jours à Helsinki.»

Aux côtés de Forsberg et de Pettersson

Sélectionné au quatrième tour du repêchage de la LNH de 2017, Bemstrom montre une progression constante depuis. Il est d’ailleurs devenu l’un des rares joueurs de moins de 20 ans à avoir inscrit 20 buts en une saison dans la principale ligue suédoise, en 2018-2019. Un exploit notamment réussi par Peter Forsberg et Elias Pettersson.

Puis, en 2019-2020, il a amassé 10 filets et 20 points en 56 rencontres à ses débuts dans la LNH. Et il estime qu’il a retenu plusieurs leçons de cette première campagne en Amérique du Nord.

«Maintenant, je sais comment ça fonctionne et comment on joue [dans la LNH]. Donc, j’espère avoir appris au cours de ma première année. Je veux franchir la prochaine étape de ma carrière et ma première année va m’aider.»