Après une première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur des Maple Leafs de Toronto Rasmus Sandin a rapidement compris qu’il avait besoin d’augmenter sa masse musculaire et il a pris les grands moyens pour y arriver.

Sandin a récolté un but et huit points en 28 matchs en 2019-2020 dans l'uniforme bleu et blanc. Il a toutefois présenté un différentiel de -7 et a été laissé de côté lors de la ronde qualificative des siens contre les Blue Jackets de Columbus au cours des séries cet été.

Après l’élimination des siens, Sandin est rapidement renté à la maison, en Suède. Il s’entraîne maintenant intensément à la salle de musculation et les résultats se font sentir sur la glace. Il patine par ailleurs cinq fois par semaine sur la glace, parfois avec son coéquipier des Maple Leafs William Nylander et d’autres joueurs.

«Je suis vraiment beaucoup plus fort. Même William ne peut pas me battre sur la patinoire», a laissé entendre en rigolant Sandin dans une entrevue avec le réseau Sportsnet, jeudi.

Sandin, qui mesure 5 pi et 11 po, a amorcé la campagne 2019-2020 à 183 lb. S’il n’a pas révélé l'ampleur de sa prise de muscle, il a expliqué que son passage chez les professionnels avait été difficile en raison du poids nécessairement plus élevé des joueurs par rapport à la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), où il a évolué.

«Dans la [Ligue américaine de hockey], vous jouez évidemment contre de très bons joueurs, mais c’est une toute autre chose de jouer dans la LNH. Tout le monde est tellement plus intelligent et il y a quelques kilos en plus chez certains gars.»

Retour prochain

Sandin se tournera bientôt vers la prochaine saison de la LNH et devrait bientôt revenir au Canada. La tâche ne s’annonce pas facile pour lui toutefois, puisque les Maple Leafs ont fait le plein d’arrières sur le marché des joueurs autonomes, embauchant T.J. Brodie, Zach Bogosian et Mikko Lehtonen.

S’il ne s’oppose pas à quelques séjours dans la Ligue américaine, il souhaite toutefois franchir une nouvelle étape et faire sa place avec les Leafs.

«[Je veux] jouer tous les matchs que je pourrai et avoir un plus grand impact sur l’équipe cette année. Essayer d’aider le club à gagner plus de matchs. Je me sens préparé et j’ai hâte de commencer le camp», a-t-il conclu.