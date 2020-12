Marc Bergevin a fait l’acquisition d’un gardien auxiliaire de luxe cet automne, en allant chercher Jake Allen à St-Louis.

Mais combien de matchs le Néo-Brunswickois doit-il jouer, afin d’offrir un repos à Price, tout en aidant le CH à remporter des victoires ?

«Pour Jake Allen, le scénario idéal c’est le tiers des matchs. Tu veux un Carey Price en forme, tu veux un Carey Price qui va être prêt pour les séries et minimiser le risque de blessures», a indiqué Philippe Boucher dans sa chronique «Fabriqué in Kwebec Cité». À voir dans la vidéo ci-dessus.

Avec une saison écourtée qui tournerait autour des 56 matchs, le Canadien ne doit pas utiliser Price deux soirs de suite, selon le directeur général des Voltigeurs de Drummondville.

« [Allen] c’est un gardien qui était numéro 1 dans la Ligue nationale. Claude Julien réalise qu’il a de la pression. Pour un moment, on n’avait plus d’attente à Montréal, mais maintenant on en a.»

Toutefois, l’entraîneur-chef du Canadien peut dormir sur ses deux oreilles.

«Si on manque les séries à Montréal, ça va être inacceptable. Avec Carey Price si (le Canadien) fait les séries, ils vont pouvoir faire un bon bout. Mais au moins, avec Jake Allen, ça garantit de faire les séries», a tranché Boucher.

Le DG des Voltigeurs a aussi dévoilé une anecdote cocasse. Son fils, Matthew qui évolue pour l’Université du Nouveau-Brunswick, s’entraîne le matin avec Allen.

«Il va être prêt», a assuré Boucher le sourire aux lèvres.