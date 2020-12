PSG-Basaksehir: genoux à terre et poings levés

Les joueurs du Paris SG et du Basaksehir Istanbul et les nouveaux arbitres désignés ont posé un genou à terre avant la reprise de leur match en Ligue des champions, au lendemain de l'interruption de leur rencontre après des accusations de racisme envers le corps arbitral.

Après s'être échauffés avec un T-shirt blanc orné du logo des deux clubs et du slogan «Non au racisme», les joueurs des deux équipes et les arbitres se sont, comme prévu, réunis autour du rond central, alors que l'écran du Parc des Princes affichait le slogan de l'UEFA «No to racism/Respect».

Tous ont posé un genou à terre, un geste devenu un symbole, aux États-Unis puis dans le monde, du mouvement «Black Lives Matter» contre le racisme et les violences policières.

La plupart, dont les superstars Kylian Mbappé et Neymar, ont également levé le poing et pour certains baissé la tête.

PSG and İstanbul Başakşehir make a powerful statement ahead of kick-off. pic.twitter.com/Qy9297PSR5 — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) December 9, 2020

Mardi, le match de groupe de Ligue des champions entre le PSG et le champion de Turquie a été interrompu après moins d'un quart d'heure de jeu, l'entraîneur adjoint du Basaksehir Pierre Achille Webo furieux d'avoir été désigné comme «un Noir» par un arbitre assistant. Les joueurs des deux équipes ont ensuite quitté le terrain.

L'incident, qui a levé un élan général contre le racisme dans le monde du football, a poussé l'UEFA à reporter au lendemain les 76 minutes restantes de la rencontre, dont les quatre arbitres ont été remplacés.

Les tribunes du Parc des Princes, à huis clos, ont été garnies de banderoles contre le racisme. Dans la tribune Paris, deux banderoles officielles aux logos des deux clubs proclament, en français et en anglais, «Non au racisme».

Dans la tribune Auteuil qu'ils occupent habituellement, les ultras parisiens ont accroché les messages «Soutien à M. Webo... fiers des joueurs... against racism» (contre le racisme, ndlr) et «Paris uni contre le racisme».

Pour ce qui est du match, Neymar a réalisé un triplé et le PSG l'a emporté 5-1.