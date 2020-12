Une saison cruciale pour P.K. Subban

Publié aujourd'hui à 08h49

Mis à jouraujourd'hui à 08h49

P.K. Subban a des choses à prouver.

L’an dernier, le défenseur des Devils du New Jersey a connu la pire saison de sa carrière dans la LNH. Son différentiel de -21 l’a placé parmi les pires chez les défenseurs du circuit Bettman. Ses sept buts et ses 18 points représentent le plus bas total de sa carrière.

Pourtant un spécialiste, Subban n’a récolté que six points en avantage numérique, dont seulement deux buts.

L’an dernier, j’ai décrit quelques matchs dans lesquels Subban était impliqué et j’avais l’impression que l'ex-défenseur des Canadiens n’avançait plus. C’est comme si sa vitesse n’était plus la même.

Pourtant, il n’y a pas longtemps, le charismatique joueur d'arrière se retrouvait parmi les meilleurs à sa position.

Vainqueur du trophée Norris en 2013, finaliste pour cet honneur en 2015 et 2018, champion olympique en 2014 et finaliste de la Coupe Stanley en 2017, Subban était au sommet de son art.

Alors, l’an dernier, est-ce que c’était une erreur de parcours ou est-il sur la pente descendante?

Maintenant âgé de 31 ans, Subban entamera la 12e saison de sa carrière. Il en sera aussi à la septième et avant-dernière année de son lucratif pacte de huit ans et 72 millions $. Lorsque la saison 2020-21 prendra son envol, Subban sera le quatrième défenseur le mieux payé lorsqu’il est question de la moyenne annuelle salariale.

Les défenseurs les mieux payés en 2020-2021 (moyenne annuelle)

Erik Karlsson (Sharks) : 11,5 millions $ Drew Doughty (Kings) : 11 millions $ Roman Josi (Predators) : 9,059 millions $ P.K. Subban (Devils) : 9 millions $ Alex Pietrangelo (Golden Knights) : 8,8 millions $

Chez les Devils, c’est Subban le défenseur numéro un. Il évolue au sein d’une équipe en reconstruction et qui compte dans ses rangs deux anciens premiers choix au repêchage en Nico Hischier et Jack Hughes.

S’il devait connaître une autre saison difficile, Subban verra-t-il les Devils racheter son contrat? On verra.

Pour l’instant, donnons-lui la chance de retrouver ses moyens. Je vous rappelle que Subban et les Devils n’ont pas joué depuis le 10 mars dernier, soit maintenant neuf mois.