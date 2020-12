«OBJ» règle ses comptes avec un ancien entraîneur

Le receveur de passes Odell Beckham fils n’a visiblement pas oublié les Giants de New York, même s’il évolue pour les Browns de Cleveland depuis pratiquement deux saisons, et il n’a d’ailleurs pas hésité à écorcher publiquement l’un de ses anciens entraîneurs, Pat Shurmur.

Selon «OBJ», il aurait poursuivi sa carrière dans l’uniforme bleu si Shurmur n’avait pas été aux commandes du club. Échangé aux Browns le 13 mars 2019, Beckham fils estime que son ex-pilote – congédié à la fin de la même année – a ruiné ses deux dernières campagnes avec les Giants.

«Je sentais que c’était la fin de mon parcours là-bas, car je poussais pour quelque chose d’impossible. Tout est devenu chaotique. Nous avons eu un nouvel instructeur et, maintenant que je peux être franc, je dois dire que c’était un problème. [...] Je me suis senti trahi, parce que cet entraîneur a essayé de me dresser contre mes frères et mes instructeurs. Il disait aux plus jeunes de s’éloigner de moi, puisque je ne suis pas une bonne personne, un bon coéquipier ou un exemple à suivre selon lui», a-t-il expliqué à la baladodiffusion «All Things Covered», par le biais de déclarations diffusées par le journal «New York Post».

Des paroles qui coûtent cher

Expédié en Ohio après cinq ans chez les Giants, Beckham fils avait notamment écopé d’une amende en octobre 2018 pour avoir critiqué publiquement Shurmur et le quart Eli Manning. Il aimerait retourner en arrière, mais uniquement en ce qui concerne son ex-coéquipier.

«Je sais que j’ai eu beaucoup d’ennuis après avoir parlé en mal d’Eli et je n’ai plus jamais dit une mauvaise chose. S’il y a un problème, je dis la vérité, a-t-il indiqué en n’évoquant pas Shurmur à ce sujet. Tout ce que je peux faire en revenant dans le passé, c’est de dire que je regrette d’avoir dit qu’il n’est plus le même joueur, malgré le fait que ce soit vrai.»

Sur la touche pour le reste de l’année en raison d’une blessure à un genou, le receveur éloigné a tenu à clarifier sa position concernant Manning.

«Je me suis retrouvé dans le trouble le jour où je croyais que nous avions les éléments pour gagner. Nous savions qu’Eli était un peu plus vieux et je sentais qu’on n’avait pas les bons joueurs autour de lui. Moi, j’étais là et j’avais montré mon savoir-faire. Par contre, ils n’ont jamais aidé Eli et ça me dérangeait, a émis Beckham fils à propos de l’organisation new-yorkaise. Ils n’ont jamais bâti autour de lui. On a continué de repêcher, sans le faire pour construire une formation solide.»

«J’ai abordé le problème de front en voyant qu’ils ne progressaient pas en tant qu’organisation. Je ne gagnais pas de matchs, je détestais perdre autant. Oui, nous avons eu de belles saisons, mais je n’aimais pas du tout perdre.»