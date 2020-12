Prêt pour un nouveau défi

L’entraîneur des gardiens de but François Allaire a décidé de sortir de sa retraite pour se joindre aux Panthers de la Floride à titre de consultant.

Allaire rejoint un département du développement des gardiens de but qui compte déjà sur l’entraîneur des gardiens Rob Tallas, l’ancien des Panthers Roberto Luongo ainsi que son frère Leo Luongo.«Quand j’ai pris ma retraite du coaching, la seule porte que j’avais laissée ouverte était celle d’un poste au sein d’un département de gardiens de but. J’avais parlé à Roberto Luongo l’an passé, et cette année, il y a eu un changement au poste de directeur général de l’équipe et ce dernier était ouvert à l’idée du département de gardiens de but. On a donc pu en venir à un accord».

Les Panthers ont offert un lucratif contrat à Sergei Bobrovsky l’an dernier, mais ce n’est pas nécessairement pour encadrer le gardien vedette que François Allaire s’amène avec les Panthers. «Rob Tallas va rester l’entraîneur de Bobrovsky. Mon rôle est de faire en sorte que lorsque Bobrovsky va terminer son séjour chez nous, on a des athlètes qui sont prêts immédiatement à prendre la relève. On veut développer une structure qui fera en sorte qu’il y aura toujours quelqu’un prêt à graduer».

François Allaire ne s’attend toutefois pas à des résultats immédiats. «Ce n’est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. On devra attendre deux, trois ou quatre ans pour voir un effet, mais c’est ça le hockey. Il faut essayer de faire le moins d’erreurs possible et développer les jeunes le mieux possible».

La Floride compte sur un espoir de premier plan devant le filet, ayant repêché l’Américain Spencer Knight au 13e rang total lors de l’encan 2019.

Écoutez l’intégralité de l’entrevue de François Allaire à JiC dans la vidéo ci-dessus.