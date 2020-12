Neymar, poing levé et triplé au bout du pied

Un triplé pour une victoire 5-1 éclatante: dans une soirée où les esprits étaient encore à la polémique sur le racisme, Neymar a livré un festival de football au Parc des Princes mercredi face au Basaksehir Istanbul.

Une frappe enroulée de toute beauté (21e), un contre (36e) et une lourde frappe à l'entrée de la surface (50e), plus un penalty offert à Kylian Mbappé: le Brésilien a brillé pour offrir au PSG, déjà assuré d'aller en huitièmes de finale de Ligue des champions, la première place du groupe H.

Avant d'offrir une démonstration sportive, Neymar a pris part à celle contre le racisme, au lendemain de l'interruption, inédite en C1, de la rencontre, qui a soulevé un élan général contre le racisme dans le monde du football.

Mardi, après moins d'un quart d'heure de jeu, les joueurs des deux équipes avaient quitté la pelouse après que l'entraîneur adjoint du club turc, Pierre Achille Webo, a accusé de racisme un arbitre assistant qui l'avait désigné comme « le noir ».

Avant le coup d'envoi des 76 minutes restantes du match, « Ney » s'est agenouillé avec tous les joueurs des deux équipes et les nouveaux arbitres, reprenant le geste né au Etats-Unis et devenu un symbole du mouvement « Black Lives Matter » contre le racisme et les violences policières.

Le Brésilien a également levé le poing et baissé la tête, lui qui avait déjà été au coeur d'une affaire de racisme en septembre, quand il avait accusé le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez de l'avoir traité de singe dans un match de championnat à l'ambiance délétère.

« Ce qui s'est passé hier est inacceptable », a réagi le Brésilien après le match sur RMC Sport. « Notre attitude d'hier, pour moi, a été parfaite. Parfois, quand c'est trop, il faut faire des choses pour voir si le monde change un peu », a-t-il justifié.

Confiance absolue

Mais sur le terrain, entouré de banderoles contre le racisme, « Ney » n'a pas tardé à rappeler qu'il y avait un match de football à jouer. Sept minutes exactement.

Lui qui avait déjà subi des fautes en série lors du début du match la veille a montré pourquoi les défenseurs du Basaksehir devaient le craindre.

Servi par Marco Verratti, Neymar inflige un petit pont à Carlos Ponck, déborde le défenseur cap-verdien et décoche une magnifique frappe enroulée du droit en pleine lucarne pour l'ouverture du score parisienne (21e). Pour cette oeuvre d'art, le Brésilien est congratulé par tous ses coéquipiers sans exception.

Il s'offre ensuite un doublé sur un contre (36e), profitant d'un trou dans la défense des champions de Turquie. Avec Rafinha à la baguette et une passe de Mbappé, il marque à la conclusion d'un 3 contre 2.

Il ne tarde pas à rendre la politesse à « Kyky », qui n'a plus marqué depuis un an en C1. Victime d'une faute du gardien Mert Günok, Neymar offre à l'international français le penalty, transformé sans problème (41e).

« Un grand geste », pour l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. « Ca montre que Neymar a un très grand coeur, il pense toujours à ses coéquipiers. Il sait très bien l'importance que ça a pour des attaquants et pour un gars comme Kylian de marquer », a affirmé l'Allemand, louant sa « performance extraordinaire ».

Magie

L'association avec Mbappé n'en finit pas de faire des merveilles. Au retour des vestiaires, « Ney » reçoit une passe en retrait de Mbappé à l'entrée de la surface et envoie une lourde frappe au fond des filets (50e).

Avec ce triplé, le troisième de sa carrière en Ligue des champions, il rejoint accessoirement Marcus Rashford, Alvaro Morata et Erling Haaland dans le peloton des meilleurs buteurs de cette édition de la C1, 6 réalisations chacun. Et porte à 41 son nombre de réalisations dans la grande coupe d'Europe toutes saisons confondues.

Après la rencontre, le Brésilien a même évoqué son avenir dans la capitale. « Il ne me trotte pas dans la tête de m'en aller d'ici », a-t-il assuré sur RMC Sport, ajoutant néanmoins que « les choses doivent faire l'objet de discussions ». Une semaine après avoir affiché son désir de rejouer avec Lionel Messi, son ex-partenaire à Barcelone.

Le président du club Nasser Al-Khelaïfi a de son côté assuré que le Brésilien, comme Kylian Mbappé, voulaient « rester » au PSG et s'est dit « très confiant ».