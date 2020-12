Ça sent de plus en plus le hockey en Amérique du Nord alors que les discussions semblent avancer sereinement, maintenant, entre la LNH et l’Association des joueurs au sujet de la saison 2020-2021.

Qui plus est, on voit de plus en plus de joueurs rentrer au bercail alors que plusieurs organisations sentent que la tenue des camps d’entraînement s’approche.

On l’a vu, notamment, avec l’espoir des Canadiens Alexander Romanov ou Nico Hischier, des Devils.

«Clairement, tout s'aligne pour un début de saison aux alentours du 13 janvier, c'est un excellent signe», a souligné notre animateur et journaliste Louis Jean, mercredi, à «JiC».

Les gouverneurs de la LNH ont encore discuté, mercredi, bien qu’il n’y ait pas encore eu de vote sur le processus de retour au jeu.

«Pour les Canadiens de Montréal, on attend qu'une entente soit conclue avant de demander à tout le monde de se rapporter, avant de leur donner une date fixe», a d’ailleurs confirmé Louis.

Il a ensuite été question, durant son segment, des divisions qui pourraient être mises en place lors de cet éventuel retour au jeu, ce qui inclut d’abord une section toute canadienne, mais aussi trois autres groupes dont la constitution fait jaser...

C’est à voir en vidéo principale!