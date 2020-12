Autopsie de quatre Coupe Stanley consécutives

Les Islanders de New York ont remporté quatre Coupe Stanley consécutives entre 1980 et 1983. Alors que les équipes peinent à en remporter deux consécutives de nos jours, l'exploit est plutôt impressionnant.

Mais en regardant l’alignement des Islanders lors de ces glorieuses années, il est facile de comprendre comment les hommes de Al Arbour ont connu autant de succès.

Dans le cadre de l’émission Dave Morissette en direct, Mike Bossy et Denis Potvin sont revenus sur les quatre triomphes des Islanders. Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.

En 1980, les Islanders menés par le jeune Mike Bossy remportent le première Coupe Stanley de leur histoire.

«Tu peux gagner tous les trophées individuels, mais quand tu gagnes une Coupe Stanley en équipe, c’est exceptionnel. J’avais les larmes aux yeux dans le vestiaire après le match», a résumé Potvin.

Les New-Yorkais ont récidivé en 1981 contre les North Stars, en 1982 contre les Canucks et finalement en 1983 contre les puissants Oilers.

Une rivalité inattendue

Une rivalité c’était d’ailleurs formée entre les Islanders et les Oilers. Edmonton, mené par Wayne Gretzky, avait terminé au premier rang de la conférence Campbell.

«Tout le monde pensait que les Oilers allaient nous battre et finalement nous avons gagné en quatre», a ricané Bossy.

Dans le match #1, les Islanders étaient privés du Québécois, qui était resté à l’hôtel en raison d’une amygdalite.

«On était dans la chambre en préparation et je parlais de défense. On n’avait pas notre gros compteur puisque Mike n’était pas là, mais finalement on a joué un maudit bon match», s’est remémoré Potvin.

Les Islanders ont arraché le premier duel 2-0 grâce à une brillante performance de Billy Smith.

Bossy est revenu dans la rencontre suivante : «j’étais étourdi en première période, mais j’ai marqué dès ma première présence sur la glace.»

New York a réalisé l’impossible en remportant deux victoires au Northlands Coliseum d’Edmonton, avant de compléter le travail à la maison, mettant ainsi la main sur leur quatrième Coupe Stanley de suite.