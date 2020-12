Mauro Manotas est prêt pour la prochaine étape

Quelques heures après avoir complété le transfert de Mauro Manotas au Club Tijuana, dans la Liga MX, le directeur général du Dynamo de Houston Matt Jordan s’est dit fier du progrès de l’attaquant, qui s’est développé dans son organisation.

Se remémorant son voyage en Colombie, à la fin du printemps 2015, pour recruter un jeune attaquant de 19 ans, Jordan a parlé d’une rencontre dans un petit café sans air climatisé. Il se trouvait alors devant un jeune qui ne comptait que 17 matchs d’expérience chez les professionnels.

«Mauro et moi, nous en rions maintenant, a dit Jordan au site officiel de la Major League Soccer (MLS), mardi. On transpirait abondamment. J’essayais de vendre la MLS à sa famille et lui, notre projet, notre équipe. Ça a bien fonctionné.»

Depuis, Manotas a marqué 51 buts en 149 matchs de saison régulière en MLS. Il vient ainsi au deuxième rang de l’histoire de la concession texane à ce chapitre, derrière Brian Ching. Il a notamment aidé le club à remporter la Coupe des États-Unis en 2018.

Représenter son pays

Et s’il est encore en mesure de rendre de bons services au Dynamo, son attention se porte sur une sélection avec l’équipe nationale colombienne à présent. Les deux clans ont convenu qu’un transfert au Mexique allait certainement faciliter la réalisation de cet objectif.

Manotas a porté les couleurs de la Colombie trois fois avec la formation des moins de 20 ans.

«En regardant les options et en parlant avec Mauro, [nous avons conclu que] l’opportunité de jouer avec Tijuana allait lui fournir une très bonne plateforme pour entrer dans l'équipe nationale colombienne.»

Évidemment, les cadeaux sont rares dans le sport professionnel, et Jordan n’a pas caché qu’il était bien satisfait de la compensation financière, sans toutefois dévoiler le montant du chèque reçu.

«Cela profitera également à notre club financièrement, a-t-il avoué. Nous avons tous convenu que c'était le bon moment et le meilleur endroit.»