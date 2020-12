Le Revolution sur la bonne voie

Malgré une défaite en finale de l’Association de l’Est, l’optimisme règne au sein des troupes du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui estiment avoir parcouru beaucoup de chemin au cours des deux dernières saisons.

Lorsque l’entraîneur-chef Bruce Arena a pris les contrôles du club de Foxborough au cœur de la saison 2019, il figurait au bas du classement de l’Est. Il a malgré tout participé aux éliminatoires lors des deux plus récentes campagnes, créant quelques surprises au passage.

Si le Crew a triomphé par la marque de 1 à 0, dimanche à Columbus, le Revolution croit qu’il n’était qu’à un tir au but de triompher à titre de négligé pour une troisième fois cet automne. Il avait en effet éliminé l’Union de Philadelphie et l’Orlando City SC lors des tours précédents.

«Si vous me demandez [la différence dimanche], ce ne sont que quelques plaqués et quelques tirs au but, a fait valoir le défenseur Andrew Ferrell, selon le site officiel de la Major League Soccer [MLS]. Mais [Arena] a dit: "si je vous avais dit [plus tôt cette saison] que nous allions en finale de l’Est, m’auriez-vous cru?" Nous avons parcouru une longue route.»

L’arrière estime qu’Arena a d’ailleurs eu un impact positif dans l’équipe et qu’une réelle volonté de gagner règne à tous les niveaux de l'organisation.

«Je pense que vous savez aussi bien que moi que Bruce n'est pas content de perdre. Il veut gagner. Je pense que vous pouvez dire que sa mentalité de gagnant a été contagieuse dans l'organisation. C’est donc évidemment un excellent parcours et nous sommes heureux d’avoir réussi à ce stade, mais Bruce n’est pas là pour perdre en finale de l’Est. Il est là pour gagner des coupes.»

Arena veut des ajustements

Arena a pour sa part louangé ses troupes et reconnu le progrès de la formation, tout en indiquant clairement que des ajustements seront effectués pour solidifier la formation partante à certaines positions.

«Nous avons fait des progrès l'année dernière, nous en avons fait cette année, a répété Arena. Je pense que nous voulons continuer. Pendant la saison morte, nous allons tenter d’embaucher deux ou trois joueurs. Nous devons nous améliorer un peu. Techniquement, nous ne sommes pas aussi bons que nous devons l’être. Nous devons faire appel à quelques meilleurs joueurs pour nous aider offensivement. Et de l'aide à d'autres positions serait utile. Nous ferons donc de notre mieux pour essayer de rendre notre formation un peu meilleure.»