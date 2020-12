LNH: qui est le plus grand capitaine?

Publié aujourd'hui à 08h45

Mis à jouraujourd'hui à 08h45

Aujourd’hui marque le 59e anniversaire du premier match (7 décembre 1961) de Jean Béliveau comme capitaine des Canadiens de Montréal.

M. Béliveau, qui avait succédé à Doug Harvey, avait reçu cet honneur à la suite d’un vote tenu par les joueurs quelques semaines auparavant soit le 11 octobre.

Cependant, puisque Béliveau avait raté les 25 premiers matchs de la saison en raison d’une blessure à un genou, le célèbre numéro 4 avait dû attendre au 7 décembre pour jouer son premier match de la saison et ainsi revêtir pour une première fois son chandail avec la lettre « C ».

Béliveau est demeuré capitaine jusqu’à sa retraite en 1971. Dans ce rôle, il a mené les Canadiens à cinq conquêtes de la coupe Stanley. En 1965, il est aussi devenu le premier récipiendaire du trophée Conn-Smythe.

Je le considère comme le plus grand capitaine de l’histoire de la LNH. Au-delà de ses accomplissements dans ce rôle crucial, Béliveau était aussi un grand frère pour ses coéquipiers. Il ne les aidait pas seulement sur la patinoire, mais aussi à l’extérieur de celle-ci. Grâce, élégance, loyauté, intégrité, détermination et efficacité, Béliveau possédait toutes les qualités requises pour occuper cette fonction si prestigieuse.

Béliveau ou Messier?

Le débat est intéressant.

Plusieurs comme moi préfèrent Béliveau quand vient le temps de choisir le meilleur capitaine de tous les temps. Cependant, plusieurs opteront pour Mark Messier qui est aussi un judicieux choix.

Messier demeure le seul dans l’histoire de la LNH à avoir été le capitaine de deux équipes différentes championnes de la coupe Stanley. Il a réalisé cet exploit avec les Oilers de 1990 et les Rangers de 1994.

Messier était notamment entré dans la légende lorsqu’il avait promis la victoire des Rangers dans le match no 6 de la finale de l’Association de l’Est contre les Devils en 1994. Et Messier avait tenu promesse en marquant trois buts. Ses Rangers allaient éventuellement gagner la coupe Stanley.

Les qualités de meneur de Messier ont d’ailleurs été reconnues par la LNH avec la création d’un trophée en son honneur. Le trophée Mark-Messier est remis annuellement au joueur qui s’est démarqué avec son leadership.

Messier ou Béliveau. Deux bons choix. Tout dépend de votre âge, de votre provenance et de vos souvenirs.

Les autres?

Après Béliveau et Messier, il y plusieurs bons choix.

Personnellement, Joe Sakic (2 coupes Stanley et 1 Conn-Smythe), Steve Yzerman (3 coupes Stanley et 1 Conn-Smythe) et Mario Lemieux (2 coupes Stanley, 2 Conn-Smythe) m’ont touché et m’ont fait vibrer. D’ailleurs, Yzerman détient toujours le record pour le plus de matchs comme capitaine d’une équipe de la LNH (1303 parties).

Et je n’oublie pas Wayne Gretzky ainsi que Raymond Bourque, Nicklas Lidstrom et Scott Stevens qui sont aussi au sommet de ma liste.

Pour les plus vieux, Denis Potvin, Bobby Clarke et Henri Richard ont été des capitaines valeureux et courageux.

Et pour les beaucoup plus vieux, ils vous parleront de Maurice Richard et Émile Bouchard avec les Canadiens, mais aussi de Ted Lindsay (Detroit), Ted Kennedy (Toronto), George Armstrong (Toronto) et Pierre Pilote (Chicago)

Crosby et Toews?

Actuellement, nous avons la chance de voir à l’œuvre deux excellents capitaines.

Au terme de leur carrière, Sidney Crosby (3 coupes Stanley, 2 Conn-Smythe) et Jonathan Toews (3 coupes Stanley, 1 Conn-Smythe) feront partie de la discussion. Ils se sont affirmés jusqu’ici comme des capitaines exemplaires en raison de leur comportement et de leur performance.

Et ils pourraient ajouter des arguments en leur faveur s’ils parvenaient à mener encore leur équipe à la terre promise avant de se retirer.