Le Québécois J.J. Molson trouve preneur dans la NFL

Le botteur québécois J.J. Molson a franchi une étape de plus dans la réalisation de son rêve d’évoluer dans la NFL.

Vendredi, le petit-fils de l’ancien propriétaire du Canadien de Montréal, John David Molson, a été embauché sur l’équipe d’entraînement des Chargers de Los Angeles.

Éligible au dernier repêchage du circuit Goodell, Molson avait été ignoré par les 32 clubs de la NFL. Avant l’encan, il était cependant devenu seulement le troisième Québécois de l’histoire à recevoir une invitation au prestigieux «combine» de la ligue.

«J’ai commencé à jouer très tard au football et de me retrouver ici quelques années plus tard, c’est comme un rêve impossible. C’est un honneur pour moi de représenter Montréal et le Québec», avait-il dit à ce moment dans une entrevue accordée au Journal de Québec.

Molson avait également obtenu des entretiens «pré-combine» avec trois formations, dont les Chargers. Encore le mois dernier, le botteur participait à un essai professionnel avec les Packers de Green Bay, mais n’a pas été en mesure de convaincre le club du Wisconsin.

Un produit de l’UCLA

Au niveau universitaire, le natif de Montréal évoluait dans la cour arrière de l’équipe avec laquelle il amorcera son parcours professionnel, lui qui est un produit de l’Université de la Californie à Los Angeles (UCLA).

À sa dernière campagne dans la NCAA, Molson a forcé 53 «touchbacks» en 61 dégagements et a réussi huit des 14 placements qu’il a tentés. Le bachelier en sociologie avait précédemment porté les couleurs des Islanders du Cégep John-Abbott, situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec.

Dans la Ligue canadienne de football, les droits de Molson appartiennent aux Tiger-Cats de Hamilton, l’équipe qui l’a repêché en septième ronde (63e au total) lors de l’encan de 2020.

- J.J. Molson est le fils de John Molson, qui est le cousin de Geoff, actuel propriétaire du Canadien.