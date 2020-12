LNH : du développement dans les négociations

Publié aujourd'hui à 17h22

Mis à jouraujourd'hui à 17h50

Les discussions se poursuivent entre la LNH et l’association des joueurs. Tel que rapporté par plusieurs médias, on se concentre davantage vers une reprise des activités vers le 15 janvier. Une source m’a également parlé du 9 janvier potentiellement. On verra.

Il faut dire que toutes discussions sur l’ouverture de la convention collective ou sur les demandes de reports salariaux ont été mis sur la glace pour l’instant pour faire avancer les choses. Autrement dit, on discute de la forme et non du fond. Le nombre de matchs, le début de saison, la durée des camps d’entraînement, les divisons, tout l’aspect de la logistique.

Selon mes informations, on souhaite avoir des camps d’entraînement d’au moins deux semaines, mais il est possible que ce soit plus court encore. Aussi, on discute de la possibilité de ne pas présenter de matchs exhibition si le délai ne le permet pas. Donc, il est probable, les choses peuvent changer, que les joueurs fassent un camp d,une dizaine de jours et passent directement en saison régulière sans avoir joué de matchs exhibition.

Par ailleurs, On vise une campagne de 56 ou 52 matchs. Avec la pandémie, on va tout faire pour jouer le plus de matchs possibles. Toutefois en 1994 et 2013, la LNH a eu un calendrier de 48 matchs. Est-ce que ce sera ça au final?

Cela dit, rien n’a changé en ce qui concerne le noeud du problème c’est-à-dire la répartition des revenus pour la saison écourtée. La ligue nationale n’a pas retiré ses demandes sur le plan financier ni son désir de revoir certaines clauses de la convention collective.

Selon mes informations, les pourparlers se poursuivront tout le week-end . Techniquement, il faudrait s’entendre d’ici le milieu de la semaine prochaine pour ratifier l’entente et permettre aux joueurs aux quatre coins du monde de rentrer en Amérique du Nord et faire une quarantaine. Toutefois une source m’a indiqué « nous avons plus que quelques jours » pour s’entendre.

Voyez le segment Finement décoiffé de Louis Jean à l'émission de JiC dans la vidéo ci-dessus.