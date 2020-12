Dak Prescott compte les petites victoires

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott tente de garder le moral et de profiter de chaque petite victoire dans sa longue route vers la guérison.

Victime d’une fracture ouverte et d’une dislocation de la cheville droite lors d’un match contre les Giants de New York au mois d’octobre, Prescott a ensuite subi une intervention chirurgicale et devra traverser une période de rééducation de quatre à six mois.

C’est la première fois de sa carrière que le quart-arrière de 27 ans est aux prises avec une blessure majeure.

Dans une entrevue publiée vendredi sur le site officiel des Cowboys, Prescott conseille aux jeunes joueurs de savourer chaque instant sur le terrain car les choses peuvent parfois changer rapidement.

«Que ce soit grand ou petit, ne tenez rien pour acquis car c’est un cadeau. À chaque étape de ma carrière, j’ai pu jouer car le gars devant moi se blessait. Alors je sais ce que c’est que de rester prêt au cas où un autre se blesse», a dit Prescott.

«Mais maintenant, d’être le gars qui se blesse pour la première fois de sa carrière et qui rate le reste de la saison, c’est différent. C’est dur. Pour moi, l’idée est de créer des petites victoires. Comme ça, chaque jour quand je me lève et que je vais faire la rééducation, j’essaie de voir ma jambe ou mon corps faire quelque chose qu’il ne faisait pas la veille. D’avoir une sensation que je n’avais pas avant et qui me fait dire que je continue de m’améliorer», a poursuivi le joueur des Cowboys.

«Je sais que mes coéquipiers ont besoin de moi. Ils ont besoin de mon soutien maintenant et plus tard aussi. Le but est de les aider, peu importe la manière. Je dois avoir la bonne mentalité et compter les petites victoires.»

Prescott menait la NFL avec 1857 verges de gains par la passe et neuf touchés lorsqu’il s’est blessé lors de la cinquième semaine d’activités.