Vertèbres fracturées pour Mikaël Kingsbury

Le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury ratera de quatre à six semaines d'action en raison de vertèbres fracturées, a annoncé son équipe jeudi matin.

L'accident est survenu lors d’un entraînement sur la piste où sera disputée la première compétition de la saison 2020-2021, dimanche, à Ruka en Finlande. Le bosseur a joué de malchance en chutant après son atterrissage sur le saut du haut, à un endroit où la piste semblait endommagée et il s'est ainsi fracturé les vertèbres T4 et T5.

«J’avais bien réussi mon saut, mais j’ai atterri au mauvais endroit et en tentant de me protéger le plus possible c’est finalement mon dos qui a pris le plus gros du choc, a expliqué Kingsbury par voie de communiqué.

«La bonne nouvelle c’est que les fractures sont sur la pointe arrière des vertèbres du milieu du dos, donc mon système nerveux n’a pas été touché.»

Kingsbury devrait ainsi donc rater les trois premières Coupe du monde de la saison, qui lui n'avait jamais raté une seule course de toute sa carrière auparavant.

Le skieur de Deux-Montagnes est maintenant de retour au pays pour se reposer et ensuite entreprendra sa rééducation.