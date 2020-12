L’ancien joueur des Alouettes Étienne Boulay s’est tourné vers les médias après sa carrière de footballeur.

Actuellement animateur du matin dans une station de radio montréalaise, il dit particulièrement aimer le contact avec le public. «C’est un beau médium la radio. On a une proximité avec le public. C’est du direct trois heures et demie par jour. Quel beau métier!»

Outre la radio, les médias sociaux occupent une grande place dans l’après-carrière d’Étienne Boulay. L’ancien maraudeur des Alouettes est également conférencier.

La transition entre sa carrière de footballeur et la retraite n’a toutefois pas été de tout repos. «J’ai été mêlé et perdu longtemps. Tu pars du sommet et tu dois repartir au bas de l’échelle. C’est une grosse leçon d’humilité.»

Le jeune retraité confie qu’il a pu compter sur beaucoup d’aide afin de finalement trouver sa voie. «Ça n’a jamais été une question d’avoir ou non des ressources autour de moi. Mon monde était là. Ils n’attendaient que moi».

Parmi ses projets d’après-carrière, Étienne Boulay est également associé dans les boissons de marque «Atypique» qui connaissent un énorme succès.

Voyez une portion de l’entrevue d’Étienne Boulay à Dave Morissette en direct dans la vidéo ci-dessus.