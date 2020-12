Pascal Siakam n'avait plus de plaisir

Si les Raptors de Toronto souhaitent accumuler les victoires en 2020-2021, ils devront compter sur un Pascal Siakam affichant une meilleure mine qu’au cours des dernières séries éliminatoires.

L’athlète de 26 ans disputera la première campagne d’une prolongation contractuelle de quatre ans et de 130 millions $ signée en octobre 2019. Cependant, l’organisation ontarienne s’attend à un retour sur son investissement supérieur à celui des récentes rencontres d’après-saison.

Effectivement, Siakam a éprouvé des ennuis dans la bulle d’Orlando : en 18 parties là-bas, calendrier régulier et séries confondus, il a inscrit 16,9 points en moyenne par match et a réussi 26,5 % de ses tirs provenant de l’extérieur de l’arc.

«Pour ce qui est d’avoir du plaisir, je ne me reconnaissais pas, a admis le principal concerné au site The Athletic. J’adore ce sport et je ne veux plus le pratiquer sans ressentir de la joie.»

Aussi, le Camerounais a encore bien en mémoire le dénouement insatisfaisant des éliminatoires, qui se sont conclues par une sortie au deuxième tour contre les Celtics de Boston.

«Évidemment, je sais que nous n’avons pas obtenu le résultat collectif espéré et que je n’ai pas joué de la façon voulue. [...] Je me concentre toujours pour revenir et m’améliorer. Ce n’était pas différent à l’époque, mais il y avait un écart, c’est sûr.»

Ne pas se laisser abattre par les critiques

Interrogé au sujet des commentaires de son coéquipier Kyle Lowry, qui, peu après le revers face aux Celtics, lui avait conseillé de se rappeler de ses meilleurs moments pour rebondir et d’éviter de se laisser ennuyer par les commentaires de dénigreurs, Siakam semble avoir compris le message.

«Si j’avais écouté certaines personnes, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui, a-t-il répondu. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un plus déçu que je ne l’étais.»

Pendant la dernière campagne, le tireur droitier a présenté une moyenne de 22,9 points par affrontement, récupérant 7,3 rebonds.