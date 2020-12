LNH: des publicités sur les chandails?

Une publicité sur le chandail de la mythique Sainte-Flanelle? Avec les pertes de revenus importantes engendrées par la pandémie, il faudra considérer pareil scénario.

C’est du moins une hypothèse émise par le journaliste du quotidien The Province Patrick Johnston, qui croit que la Ligue nationale de hockey (LNH) pourrait plus que jamais songer à imprimer des affichages publicitaires sur les chandails des 31 équipes.

Une forte proportion des revenus du circuit proviennent de la vente aux guichets, et les partisans n’ont pas pu se rassembler dans un amphithéâtre de la LNH depuis le mois de mars.

Le president de la firme de marketing Cosmos Sports and Entertainment, Cary Kaplan, estime que le moment est propice pour l’intégration des publicités sur les maillots de la Ligue.

«Je suis un fan de tout ça. Je crois que les gens se perdent dans les traditions. Ils n’aimaient pas les publicités sur les rampes au départ. Ils n’aimaient pas non plus les logos sur la glace», a-t-il mentionné, tel que cité par The Province.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déjà fait savoir par le passé qu’il était vivement opposé à cette idée.

Contacté par The Province, le vice-président aux communications de la Ligue, Gary Meagher, a indiqué que la possibilité ne faisait l’objet d’aucune discussion à l’interne, mais il n’a pas complètement écarté le scénario.

«Ce n’est pas quelque chose dont nous avons discuté de quelque façon pertinente que ce soit à l’heure actuelle», a-t-il fait savoir par courriel.