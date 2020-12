«Je trouvais que ça avait l’air facile» - Annie Pelletier

Annie Pelletier a soulevé le Québec en 1996 lorsqu’elle a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta.

Et pourtant, ce sont les Jeux olympiques de Montréal en 1976 qui ont donné l’étincelle à la carrière de la plongeuse.

«Les Jeux olympiques de 1976 ont changé ma vie. J’ai vu des images d’archives quand j’avais 6 ou 7 ans. Nadia Comaneci est devenue mon idole», explique l’ancienne plongeuse qui était en entrevue à Dave Morissette en direct jeudi.

Alors que la Roumaine lui servait d’inspiration et de motivation, Pelletier a commencé à faire ses premiers pas dans le monde de la gymnastique.

De 8 à 13 ans, la Québécoise a foulé les tapis des gymnases avec un seul but en tête : les Jeux olympiques.

Mais une rencontre entre ses parents et un chiropracticien a changé sa destinée.

«Sous les recommandations du chiropracticien, j’ai arrêté la gymnastique. Il a dit à mes parents : ‘’si vous laissez votre fille dans ce club là, elle va terminer en chaise roulante avant ses 18 ans’’. L’entraîneur était fou.»

«Mes parents ont flairé que ce n’était pas sain et ils m’ont retiré de la gymnastique. J’en ai voulu à mon père pour plusieurs mois, il m’a enlevé mon rêve olympique», relate Pelletier avec un petit sourire en coin, sachant aujourd’hui que c’était la bonne décision.

La vie de la Québécoise a pris une tournure inattendue lorsqu’une compétition de plongeon s'est tenue au centre Claude-Robillard.

«Je trouvais que ça avait l’air facile. Je visualisais que je pouvais faire les mêmes figures que les plongeurs», avoue Pelletier.

Après la compétition, la jeune athlète s'est approchée de la piscine pour démontrer son intérêt à Donald Dion, alors entraîneur de Sylvie Bernier.

«Il m’a demandé si je savais nager. J’ai répondu oui. Il m’a dit : ‘’c’est bon, tu commences lundi’’», se rappelle la plongeuse.

Neuf ans plus tard, en 1996, Pelletier a monté sur le tremplin de 3 mètres à Atlanta et remporté l’une des médailles les plus mémorables de l’histoire olympique du Québec.

Voyez l’entrevue d’Annie Pelletier à Dave Morissette en direct dans la vidéo ci-dessus.