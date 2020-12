WTA: nouveau logo et nouvelle nomenclature

La WTA a officiellement annoncé mercredi une nouvelle nomenclature de ses tournois, alignée sur celle du circuit masculin ATP, dans le cadre d'une modernisation de la marque du principal circuit féminin de tennis, qui comprend également un nouveau logo.

Les tournois Premier Mandatory et Premier 5, les deux principales catégories après les tournois du Grand Chelem, deviennent ainsi des WTA 1000.

Les tournois Premier deviennent WTA 500, les International deviennent WTA 250 et les 125K deviennent WTA 125.

«La WTA a travaillé avec l'ATP pour mettre en place une continuité et un alignement dans le tennis professionnel», explique dans un communiqué l'instance dirigeante du tennis pro féminin, créée en 1973 sous l'impulsion de la joueuse américaine Billie Jean King.

L'objectif est «d'aider les fans de la WTA, les partenaires commerciaux et les médias à s'engager et à suivre notre sport», commente la présidente de l'instance Micky Lawler.

En avril durant le confinement, Roger Federer avait émis le souhait de voir l'ATP et la WTA fusionner.

Sept instances gèrent actuellement de leur côté les compétitions de tennis professionnelles: l'ATP, la WTA, l'ITF (Fédération internationale) ainsi que chacun des tournois du Grand Chelem (la Fédération australienne pour l'Open d'Australie, la Fédération française pour Roland-Garros, le All England Lawn Tennis and Croquet Club pour Wimbledon et la Fédération américaine pour l'US Open).