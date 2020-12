Le Québécois Pat Patterson est décédé

Le lutteur québécois Pat Patterson est décédé d'une insuffisance hépathique à 79 ans, dans la nuit de mardi à mercredi, lui qui était hospitalisé dans la région de Miami.

«La WWE est triste d’apprendre le décès du membre du Temple de la renommée Pat Patterson», a réagi la World Wrestling Entertainment, mercredi matin, sur compte Twitter.

Né Pierre Clermont, il a été une inspiration pour de nombreux lutteurs d’ici rêvant d’une carrière aux États-Unis. Pour ce faire, l’homme avait d’ailleurs cru bon de changer son nom.

«Un jour, j’ai pris un dictionnaire et je l’ai ouvert. Le premier nom que j’ai vu, c’est celui de Pat. Voilà ! Je m’appelais désormais Pat Patterson, avait-il expliqué, lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI il y a quelques années. Vous savez, un gars avec un nom français a peu de chances de se retrouver au Madison Square Garden (de New York).»

Patterson avait effectué ses débuts professionnels à Montréal, en 1958, avant de prendre la direction de Boston en 1960. À l’époque, il était surnommé «Pretty Boy» et incarnait un lutteur efféminé utilisant du rouge à lèvres et portant un maillot rose, en plus de débarquer dans l’arène en compagnie d’un chien. Au terme de sa grande carrière, il a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE, en 1996. En plus de son rôle de lutteur, Patterson a aussi été le bras droit du propriétaire Vince McMahon, ayant été responsable du contenu créatif de l’entreprise et également commentateur à la télévision.

En 2014, Patterson avait par ailleurs dévoilé publiquement son homosexualité.

«Pour une fois dans ma vie, je serai moi-même», avait-il alors mentionné, précisant avoir été en couple durant environ 40 ans avant le décès de son conjoint Louie Dondero.