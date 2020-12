«Je fais le choix aujourd’hui de ne plus avoir honte de mon passé» - Étienne Boulay

Étienne Boulay a accroché ses crampons il y a bientôt huit ans. Le Québécois a connu une carrière remplie de succès et il profite de sa retraite sportive pour redonner à la communauté.

«J’avais besoin, pour moi, de tourner la page une fois pour toute. Et dans la vie pour tourner la page, il faut que tu tournes chaque roche à l’envers», a expliqué Boulay à Dave Morissette, en parlant de son livre Le parcours d’un battant.

Ce n’est plus un secret pour personne. L’ancien des Alouettes de Montréal a connu des moments difficiles qui sont bien documentés dans son livre.

Il y raconte sans détour ses problèmes de consommation et comment il a fait pour se débarrasser de ses démons.

«Je recevais aussi beaucoup de messages de gens en détresse ou de gens qui s’inquiétait pour des proches et je n’étais pas capable de répondre à tout le monde», avoue celui qui a remporté trois Coupe Grey.

En racontant son histoire à travers un livre, Étienne Boulay espère que les lecteurs pourront se reconnaître en lui et utiliser ses conseils et ses expériences de vie.

«Je fais le choix aujourd’hui de ne plus avoir honte de mon passé. J'ai une expérience de plus et je sais où je ne veux pas retourner», a conclu l’ancien 22 des Alouettes.

Voyez l'entrevue d'Étienne Boulay à Dave Morissette en direct dans la vidéo ci-dessus.