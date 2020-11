L’entraîneur des Bears en beau fusil

L’entraîneur-chef des Bears de Chicago, Matt Nagy, n’a épargné personne lundi, au lendemain d’une défaite de 41 à 25 contre les Packers de Green Bay.

«Tous les entraîneurs, tous les joueurs sont mieux de se réveiller et de commencer à comprendre dans quelle situation nous sommes présentement, a-t-il clamé lors de son point de presse quotidien. Je suis un homme fier et j’ai vraiment un sentiment d’urgence. Je sais où nous en sommes. Hier [dimanche], c’était franchement embarrassant et nos gars le savent.»

En plus d’avoir été humiliés par leurs rivaux de la Section Nord de l’Association nationale, les Bears ont subi un cinquième revers consécutif. Ils ont maintenant un dossier de 5-6 et occupent le troisième échelon de leur section.

«Nous ferions mieux de retrouver notre intensité et je veux voir du caractère. Assez, c’est assez!», a ajouté Nagy.

Voyons voir si le cri du cœur de l’entraîneur sera entendu par ses athlètes et ses entraîneurs. Les Bears disputeront leur prochain match, dimanche, contre les Lions de Detroit.