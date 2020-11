Le match Ravens-Steelers encore reporté?

La NFL a annulé l’entraînement des Ravens de Baltimore, lundi, en raison du foyer de contamination ayant forcé le club à placer le nom d’une vingtaine de joueurs sur la liste de COVID-19.

C’est ce que le réseau ESPN a révélé. Les joueurs commençaient déjà à arriver sur le terrain pour une séance prévue à 9 h 30 lorsque le circuit a rendu cette décision. Les installations de l’équipe devront rester fermées jusqu’à 17 h.

Mark Andrews, Matthew Judon et Willie Snead IV ont été les trois derniers joueurs à faire leur entrée dans le groupe des athlètes non disponibles à cause de la COVID-19, samedi.

La progression de la maladie a d’ailleurs forcé deux fois le report d’une rencontre face aux Steelers de Pittsburgh prévue initialement jeudi. Les Ravens planifiaient toujours lundi se rendre à Pittsburgh pour l’affrontement qui doit avoir lieu mardi.