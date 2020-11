Les Packers s’amusent aux dépens des Bears

Les Packers de Green Bay n’ont fait qu’une bouchée des Bears de Chicago, qu’ils ont vaincu 41 à 25, dimanche soir, au Lambeau Field.

Le quart-arrière Aaron Rodgers a connu un fort match et en a profité pour atteindre les 50 000 verges de gains via les airs en carrière. Il est ainsi devenu le 11e joueur de l’histoire de la NFL à atteindre cette prestigieuse marque.

Contre les Bears (5-6), le vétéran de 36 ans a complété 72,4% de ses passes pour 211 verges et quatre majeurs. Rodgers a été diversifié dans ses passes pour des majeurs. Il a trouvé quatre cibles différentes pour ses relais de six points, soit Davante Adams, Robert Tonyan, Allen Lazard et Marcedes Lewis.

Le porteur de ballon Jamaal Williams a aussi franchi la ligne des buts pour les Packers (8-3).

Pour ce duel, les Bears ont été contraints de faire confiance à Mitchell Trubisky à titre de quart-arrière, car Nick Foles était incommodé par une blessure.

Le pivot de 26 ans a connu un match difficile, malgré le fait qu’il a lancé trois passes de touché. Il a cependant été victime de deux interceptions et a également échappé un ballon qui a été retourné jusqu’à la zone des buts par le secondeur Preston Smith.

Trubisky a réussi 56,5% de ses relais pour 242 verges.

Dimanche prochain, les Packers tenteront d’obtenir un deuxième gain de suite, alors qu’ils affronteront les Eagles de Philadelphie. De leur côté, les Bears essayeront de mettre fin à une vilaine séquence de cinq revers consécutifs contre les Lions de Detroit.