Le prochain Andrei Vasilevskiy?

Ilya Samsonov aura une certaine pression sur les épaules la saison prochaine, alors qu’il occupera le rôle de numéro un devant le filet des Capitals de Washington. L’ancien gardien et professionnel du développement Olaf Kolzig entrevoit un grand futur pour le jeune Russe.

L’un des plus grands portiers de l’histoire des Capitals, Kolzig côtoie Samsonov depuis que l’équipe en a fait son choix de premier tour (22e au total) en 2015. Il n’a pas hésité à comparer son protégé à l’un des meilleurs gardiens actuels de la Ligue nationale de hockey.

«Je crois que Sammy a les habiletés pour être comme [Andrei] Vasilevskiy», a déclaré Kolzig lors de l’épisode de mercredi du «Capitals Talk Podcast».

Le rapprochement se fait naturellement entre Samsonov et Vasilevskiy. Les deux sont Russes, d’abord, mais ils se sont aussi vu confier le rôle de numéro un après le départ d’un vétéran bien établi. On parle ici de Braden Holtby pour le premier et de Ben Bishop pour le second.

Vasilevskiy a obtenu la confiance du Lightning après deux saisons de seulement 16 et 24 matchs. Le reste fait partie de l’histoire alors que le portier de 26 ans a mis la main sur la coupe Stanley et un trophée Vézina.

Samsonov, 23 ans, n’a que 26 matchs dans la Ligue nationale de hockey sous la cravate. Il a toutefois été excellent dans son rôle d’adjoint, montrant une fiche de 16-6-2 avec un taux d’efficacité de ,913 et une moyenne de buts accordés de 2,55.

L’apport de Lundqvist

Le gardien des «Caps» pourra également compter sur le soutien du grand Henrik Lundqvist la saison prochaine. Pour Kolzig, la présence d’un tel vétéran est essentielle au bon développement du jeune Russe.

«Avec la saison écourtée de l’an dernier et le fait qu’il [Samsonov] n’était pas en santé quand les séries ont commencé, il y a encore quelques points d’interrogation. Peut-être pas un point d’interrogation, mais il manque d’expérience.»

«Samsonov est un jeune gars qui a encore des trucs à polir, a poursuivi Kolzig. Alors vous avez besoin de ce vétéran qui pourra prendre le relais et faire le travail parce que nous sommes encore une équipe compétitive qui a comme but de remporter une autre coupe Stanley et vous ne voulez pas sacrifier cela avec le développement d’un jeune gardien.»