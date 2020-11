Quand les Bruins ont donné Joe Thornton aux Sharks

Publié aujourd'hui à 10h16

Il y a 15 ans aujourd’hui (30 novembre 2005), les Bruins de Boston ont échangé Joe Thornton aux Sharks de San Jose. En retour, ils ont obtenu les attaquants Marco Sturm et Wayne Primeau ainsi que le défenseur Brad Stuart.

Je considère qu’il s’agit encore aujourd’hui de l’une des pires transactions dans l’histoire de la LNH.

Tout d’abord, l’année même de la transaction (2005-2006), Thornton a complété la saison au premier rang des pointeurs de la LNH en plus d’être nommé le joueur le plus utile de la LNH (trophée Hart).

Thornton a joué un total de 15 saisons à San Jose, récoltant au passage un impressionnant total de 1055 points avec la formation de la Californie. Il s’est imposé comme l’un de meilleurs joueurs de sa génération.

Et à 41 ans, Thornton est toujours un joueur actif lui qui vient d’accepter un contrat d’un an avec les Maple Leafs de Toronto.

Pour leur part, Primeau, Sturm et Stuart n’ont fait que passer à Boston. Primeau et Stuart n’ont joué que deux saisons avec les Bruins alors que Sturm a endossé l’uniforme pendant cinq années. Aucun de ces joueurs n’a eu un impact et aucun de ces joueurs n’étaient avec les Bruins lorsque l’équipe a gagné la coupe Stanley en 2011.

Primeau est à la retraite depuis 2010, Sturm a accroché ses patins en 2012 alors que Stuart ne joue plus depuis 2016.

De son côté, Thornton disputera une 23e saison et il se dirige vers le Temple de la renommée. Il occupe le septième rang de l’histoire pour les mentions d'aide (1089) et il est 14e pour les points (1509).

Pourquoi cet échange?

Les Bruins avaient choisi Thornton au premier rang du repêchage de 1997. Les attentes étaient grandes à son endroit.

Thornton aura joué un total de huit saisons avec les Bruins récoltant notamment 101 points lors de la campagne 2002-2003.

Cependant, sa performance lors des séries de 2004 avait inquiété. Ce printemps-là, Thornton et les Bruins s’étaient inclinés en sept matchs contre les Canadiens de Montréal alors que les Bruins étaient les grands favoris. Et en plus, Thornton et son équipe menaient 3-1 cette série de premier tour. Thornton n’avait récolté aucun point en sept matchs, ce qui avait provoqué l’ire des partisans des Bruins.

La saison suivante (2004-2005), Thornton avait eu droit à un répit puisque la saison avait été annulée en raison d’un conflit de travail.

Cependant, lors de la reprise des activités en 2005-2006, les Bruins avaient connu un départ difficile avec seulement huit victoires (8-13-5) lors des 26 premiers matchs. Même si Thornton avait récolté 33 points en 23 parties, les Bruins ont perdu patience.

Ils l’ont échangé aux Sharks pour une bouchée de pain.

Une coupe Stanley sans Thornton

Évidemment, les Bruins n’ont pas bien paru dans cette transaction.

Cependant, ils sont quand même parvenus à gagner la Coupe Stanley en 2011 soit cinq ans après le départ de Joe Thornton.

L’auraient-ils gagné avec lui? Impossible de répondre à cette question.

De son côté, Thornton tente toujours, à 41 ans, de mettre la main sur le précieux trophée pour la première fois de sa carrière.