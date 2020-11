Intérêt mutuel entre Springer et les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto cherchent à attirer une grosse pointure dans l’organisation depuis l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Le voltigeur George Springer a été identifié comme une cible possible et l’intérêt semble mutuel.

C’est ce qu’a rapporté le réseau MLB Network, lundi, qui mentionne que Springer «pense sérieusement» à jouer pour les Blue Jays.

L’ancien des Astros de Houston considérerait aussi les Mets de New York et les Red Sox de Boston parmi d’autres possibilités. Morosi rappelle que les trois équipes mentionnées plus haut sont près de l’État du Connecticut, là où Springer a grandi.

L’athlète de 31 ans a disputé sept saisons dans les Ligue majeures, toutes avec les Astros. Il a franchi à deux reprises le plateau des 30 circuits et montre une moyenne au bâton en carrière de ,270. Il a également mis la main sur deux Bâtons d’argent, en plus de participer trois fois au match des étoiles.

Randal Grichuk, Teoscar Hernandez et Lourdes Gurriel fils ont été les voltigeurs partants des Jays la saison dernière.