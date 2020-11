Les Bears se tournent vers Trubisky

Les Bears de Chicago devront faire confiance au quart-arrière Mitch Trubisky pour leur affrontement de dimanche contre les Packers de Green Bay.

C’est ce que l’équipe de l’Illinois a annoncé vendredi.

C’est en raison de l’incertitude concernant la santé de Nick Foles que les Bears ont pris cette décision. Ce dernier souffre d’une blessure à une hanche, qu’il a subie contre les Vikings du Minnesota, le 16 novembre dernier.

Trubisky était le partant de Chicago en début de saison, mais ses contre-performances ont ouvert la porte à Foles.

Celui qui a remporté le Super Bowl avec les Eagles de Philadelphie a remplacé son coéquipier lors de la troisième semaine d’activités et était le partant du club depuis.

En quatre affrontements cette saison, Trubisky a réussi 59,3% de ses passes tentées pour 560 verges de gains et six touchés. Il a aussi été victime de trois interceptions et de sept sacs du quart.

L’athlète de 26 ans avait été le choix de première ronde (deuxième au total) des Bears lors du repêchage de 2017.