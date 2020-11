P.K. Subban perd son agent

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal P.K. Subban, qui évolue désormais avec les Devils du New Jersey, doit se trouver un nouveau représentant.

Son agent Mark Guy a ainsi choisi de faire un changement de carrière, selon des informations qu’a obtenues le réseau Sportsnet.

Guy travaillait pour Don Meehan à l’agence Newport Sports et le magazine Forbes le plaçait au 48e rang des agents sportifs les plus riches de la planète. L'homme de 50 ans a décidé de quitter le monde du hockey pour faire le saut dans l’industrie de l’automobile.

En plus de Subban, Guy représentait 22 autres joueurs sous contrat dans la Ligue nationale, six joueurs autonomes et une kyrielle de joueurs d’âge junior. Parmi ses clients les plus célèbres, Steven Stamkos.

Toujours selon Sportsnet, Guy aurait pris cette décision pour passer plus de temps avec sa famille et c'est notamment la pandémie de COVID-19 qui l’a fait réfléchir à son avenir.