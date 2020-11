F1: Cinq dossiers à surveiller d’ici la fin de la saison

Lewis Hamilton a été sacré champion du monde pour une septième fois au terme du Grand Prix de Formule 1 de Turquie, mais trois courses doivent encore avoir lieu et plusieurs autres enjeux attendent leur dénouement.

Voici cinq dossiers à suivre d’ici la fin de la saison, qui se conclura le 13 décembre à Abou Dhabi.

Où terminera Lance Stroll?

Après une première partie de saison solide conclue avec un podium à Monza qui lui permettait de prendre le quatrième rang au classement des pilotes, un mélange de bris mécaniques, d’accrochages – dont il a été responsable ou non – et de COVID-19 a gardé le Québécois hors du top 10 pendant cinq courses consécutives.

Mettant un terme à cette vilaine séquence avec une neuvième position en Turquie, Stroll est maintenant 11e au classement avec 59 points. Il n’accuse toutefois qu'un retard de 16 points sur Carlos Sainz fils, au septième échelon.

Qui sera le meilleur des autres?

Pendant ce temps, le Mexicain Sergio Perez, également chez Racing Point, occupe la quatrième place avec 100 points.

Si Lewis Hamilton (307 points), Valtteri Bottas (197) et Max Verstappen (170) semblent intouchables, Perez devra regarder dans le rétroviseur. En effet, Charles Leclerc (97 points) et Daniel Ricciardo (96) ne sont pas loin derrière.

Perez, qui a terminé au deuxième rang du Grand Prix de Turquie mené par un manque d’adhérence flagrant intensifié par de la pluie, est en quête d’un volant pour l’année prochaine. Les rumeurs l’envoient notamment chez Red Bull, aux côtés de Max Verstappen.

Quelle équipe terminera troisième chez les constructeurs?

Derrière Mercedes et Red Bull, dont les premier et deuxième rangs semblent scellés au classement des constructeurs, la lutte demeure féroce pour le troisième échelon. Racing Point (154 points), McLaren (149), Renault (136) et Ferrari (130) sont en effet en lice.

Un maximum de 132 points est encore disponible pour chaque équipe. De ce groupe, Ferrari montre la meilleure forme lors des trois dernières épreuves avec 50 points, devant Racing Point (34), McLaren (33) et Renault (22).

Williams marquera-t-elle?

À ce jour, Williams est la seule écurie à ne pas encore avoir récolté le moindre point cette saison. Le Canadien Nicholas Latifi a terminé trois fois 11e, tandis que George Russell y est parvenu une fois.

En excluant sa toute première saison en 1977, Williams a toujours récolté au moins un point à chaque année. Sa récolte d’un seul point en 2019 était d’ailleurs son pire bilan en 42 ans.

Un 13e pilote sur le podium

Malgré une domination relativement homogène de Mercedes, 12 pilotes sont montés sur le podium cette saison. Outre les pilotes des écuries Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren et Racing Point, Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Ricciardo (Renault) y sont également parvenus.

Leurs coéquipiers respectifs, soit Daniil Kvyat et Esteban Ocon, pourraient bien s’ajouter à cette liste.