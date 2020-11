Tout un défi pour le Revolution

Les matchs éliminatoires de la Major League Soccer (MLS) ne manquent pas de surprises cette année. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre est l’une de ces équipes qui déjouent les pronostics, alors qu’il se prépare désormais à affronter l’Orlando City SC de la sensation de l'heure Rodrigo Schlegel.

Schlegel, un défenseur, a été en mesure de sauver les «Lions» en réalisant l’arrêt décisif lors des tirs de pénalité face au New York City FC. L’Argentin est venu en relève au gardien habituel, Pedro Gallese, qui avait reçu un carton rouge – en vertu de son deuxième jaune de la soirée – pour avoir quitté sa ligne de but trop rapidement.

«Je regardais le match à mon appartement et je ne pouvais croire ce que je voyais, a admis au site web de la MLS le gardien du Revolution Matt Turner, mercredi. Pauvre Gallese. Je peux le comprendre. Je crois que des gars ont quitté leur ligne plus souvent et n’ont pas eu de répercussions. Mais les arbitres ont pris leur décision, c’est un carton jaune et ils ne peuvent rien changer.»

Gallese sera ainsi suspendu pour le duel face aux «Revs», en demi-finale d’association. Ce ne sera évidemment pas Rodrigo Schlegel qui sera envoyé devant la cage des Floridiens, mais fort probablement le vétéran Brian Rowe.

«Tout ce que je dirai, c’est que son pourcentage d’arrêts [lors des tirs au but] est meilleur que le mien. Un en deux», a fait remarquer Turner à propos de la performance de Schlegel.

Le Revolution en mission

Le portier de la Nouvelle-Angleterre n’a toutefois pas à rougir de ses performances en éliminatoires. Il a tenu tête à l’Impact de Montréal lors du match de barrage, avant de blanchir les champions de la saison régulière, l’Union de Philadelphie. Il reconnait qu’Orlando sera cependant un défi des plus intrigants.

«Nous n’avons jamais gagné à Orlando, a-t-il mentionné. Nous avons concédé notre lot de buts là-bas. Oscar [Pareja] leur fait jouer du très bon soccer. Ils ont plusieurs bons attaquants, surtout Nani.»

L’absence de Gallese pourrait peser dans la balance et ce sera au Revolution d’en profiter, croit Turner.

«Nous en prendrons avantage dimanche parce qu’il a été bon pour eux toute la saison. Nous avons très hâte à ce match».

La chaîne TVA Sports diffusera en exclusivité francophone les matchs des éliminatoires de la MLS.